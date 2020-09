Brexit bez dohody môže byť katastrofa pre dopravcov: Hrozia dvojdňové kolóny na hraniciach?

Írski dopravcovia a vývozcovia v stredu upozornili, že je potrebné nájsť alternatívnu cestu do Európy, aby sa zabránilo dlhému čakaniu v britských prístavoch od začiatku januára v prípade brexitu bez dohody.

Z dokumentu, ktorý unikol z britského kabinetu, totiž vyplýva, že ak sa priemysel nepripraví na brexit bez dohody o obchode, vývozcovia do Európskej únie (EÚ) aj dovozcovia môžu čeliť dlhým radom nákladných vozidiel v prístavoch. V týchto radoch môže čakať až 7000 áut, ktoré v nich uviaznu aj na dva dni.

Ide o najhorší scenár, ktorý načrtol Michael Gove, člen britského kabinetu zodpovedný za plánovanie brexitu bez dohody. Podľa neho 30 až 50 % nákladných vozidiel, ktoré prechádzajú cez Lamanšský prieliv, nebude pripravených na nové nariadenia, keď vstúpia do platnosti 1. januára 2021. A varoval, že by to mohlo znížiť tok dopravy cez prieliv na 60 - 80 % normálnej úrovne. Dopravcovia by tak mali hľadať alternatívne trasy a dodávateľské reťazce by sa mali pripraviť na nové systémy a požiadavky.

Predseda írskeho združenia cestnej nákladnej dopravy Eugene Drennan skonštatoval, že takýto scenár by priniesol veľký zmätok a viedol by k veľkým stratám. Podľa Drennana je potrebná priama, rýchla a efektívna doprava z Írska do severného Francúzska.

Šéf britského združenia pre cestnú nákladnú dopravu Richard Burnett v reakcii na dokument o najhoršom scenári povedal, že neustále varujú vládu pred veľkým zdržaním v prístavoch.

Britských dopravcov nahnevalo tiež, že vládny systém Smart Freight, ktorý má znížiť riziká meškania nákladu, keď sa už Británia nebude riadiť pravidlami EÚ, bude ešte aj v januári stále v režime testovania. A Británia mešká aj s náborom nových colných pracovníkov, ktorí by jej pomohli zvládnuť množstvo nových papierov po skončení sa prechodného obdobia 31. decembra 2020.