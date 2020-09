Definitívny a smutný koniec: Suarez po poslednom tréningu v Barcelone neudržal slzy

Uruguajský futbalista Luis Suarez v stredu absolvoval posledný tréning s hráčmi FC Barcelona.

Španielska televízia Gol ho zachytila, ako si po rozlúčke s doterajšími spoluhráčmi utiera slzy do rukávu. To, že pre Suareza mal stredajší tréning emotívnu podobu, potvrdil aj katalánsky denník Sport: "Luis Suarez opustil tréningové centrum Sant Joan Despi v slzách. Predtým sa stretol so spoluhráčmi a podpísal svoj výstupný list."

í ½í¸¢ @LuisSuarez9 couldn’t hold back the tears while leaving the Barça training ground for the last time



í ¼í¾¥ @ElGolazoDeGol pic.twitter.com/oQBGl2JUzg — 433 (@433) September 23, 2020

Tridsaťtriročný útočník prišiel do Barcelony v roku 2014 z FC Liverpool. V jej drese strelil 198 gólov a stal sa tretím najlepším strelcom histórie katalánskeho veľkoklubu po Lionelovi Messim a Cesarovi Rodriguezovi. V kariére bude pokračovať v Atleticu Madrid.