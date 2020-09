Zopakuje sa minulosť úplne do bodky? Bayern sa opäť zaujíma o bývalú hviezdu Dormundu

Nemecký futbalista Mario Götze by sa mohol vrátiť do Bayernu Mníchov.

V Bavorsku už pôsobil v rokoch 2013 až 2016 a podľa periodika Sport Bild má o jeho služby záujem tréner Hansi Flick. Dvadsaťosemročný stredopoliar je voľný hráč po tom, ako nepredĺžil zmluvu s Borussiou Dortmund.

Úradujúceho víťaza Ligy majstrov po predchádzajúcej sezóne odišli Thiago Alcantara, Philippe Coutinho či Ivan Perišič, podľa Bildu už Flick absolvoval niekoľko telefonátov s Götzem. Ten prišiel do Bayernu v roku 2013 z Dortmundu a počas troch sezón odohral celkovo 114 zápasov a strelil 36 gólov. Potom sa vrátil do Borussie, kde sa však vinou vážnych zdravotných problémov nedostal do bývalej formy.

Ak by sa nemecký útočník skutočne vrátil do Bayernu, zopakoval by históriu do bodky. V prvom tíme Dortmundu totiž strávil štyri sezóny, po ktorých sa do Bayernu sťahoval prvýkrát. Po troch rokoch sa do Dortmundu opäť vrátil a opäť v ňom pôsobil štyri sezóny.

História prestupov Maria Götzeho:

2009 - 2013 - Borussia Dortmund

2013 - 2016 - Bayern Mníchov

2016 - 2020 - Borussia Dormund

2020 - - Bayern Mníchov?