Neuveriteľná forma Slovákov vo Švédsku: V dvoch zápasoch nazbierali dvanásť bodov

Sú ťahúňmi celého tímu. Slovenskí hokejisti v službách švédskeho Leksandu zažívajú parádny vstup do sezóny.

Útočníci Marek Hrivík a Peter Cehlárik sa v tejto sezóne premiérovo predstavili v spoločnom mužstve.

Leksand odohral zatiaľ len dva zápasy novej sezóny, no v oboch prípadoch boli najvýraznejšími mužmi na ľade práve slovenskí reprezentanti. Hrivík stihol nazbierať už šesť asistencií, Cehlárik strelil tri góly a na ďalšie tri prihral. Dohromady je ich bilancia priam neuveriteľná - 2 zápasy, 3 góly a 9 asistencií!

Zatiaľ čo Marek Hrivík v klube pôsobí už druhý rok, Peter Cehlárik sa do Švédska vrátil po piatich rokoch. od sezóny 15/16 skúšal šťastie v organizácii Boston Bruins, no drvivú väčšinu času strávil na farme v Providence. Vyzerá to tak, že práve návrat do Švédska by mohol byť správnym krokom pre posun v kariére stále len 25-ročného krídelníka.