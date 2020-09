Účet za bytovku v Prešove vyšetruje NAKA: Ďalšie zarážajúce zistenie

Bude to ešte zaujímavé. V súvislosti s kauzou miliónovej faktúry za búracie práce vybuchnutej bytovky v Prešove vychádzajú na povrch stále nové skutočnosti.

Okrem povinnosti zaplatiť celý milión mestu pribudnú ďalšie náklady vo výške 30-tisíc eur. Poslanci preto žiadajú od primátorky Andrey Turčanovej, aby odstúpila. Prípadom sa už zaoberá aj Národná kriminálna agentúra (NAKA), ktorá už začala trestné stíhanie pre porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Búracie práce na vybuchnutej bytovke na Mukačevskej ulici v Prešove sa začali pár dní po tragédii. Jej časť zbúrala česká firma len za náklady na dopravu.

Firma Matijka však za búranie zvyšku, prehľadávanie sutín, ich odvoz na skládku a uloženie vyfakturovala 1,02 milióna €. Mesto si dalo urobiť posudok, podľa ktorého sú oprávnené náklady len 780-tisíc €. Firma sa obrátila na súd a ten rozhodol, že mesto je povinné uhradiť celý milión. Keďže Prešov nepodal odpor proti rozhodnutiu včas, je už len malá šanca, že sa rozhodnutie súdu podarí zvrátiť. A navyše Prešov bude musieť uhradiť ďalších 30-tisíc ako trovy konania.

„Buď išlo o veľmi dobre premyslené konanie, možno aj takzvaný organizovaný zločin, alebo zlyhal elektronický systém spojený s ľudským faktorom,“ domnieva sa poslanec Martin Eštočák. Preto on aj ďalší štyria poslanci žiadajú primátorku Prešova, aby zvážila odstúpenie. „Ja si myslím, že každý z poslancov by mal tiež podstúpiť spytovanie svedomia a zvážiť, či robí svoju prácu zodpovedne,“ zareagovala Andrea Turčanová.

Za nepodanie odporu proti rozhodnutiu zatiaľ pykajú traja úradníci. „Vôbec neotvorili elektronickú schránku s rozhodnutím. Preto zamestnankyne, ktoré to mali v pracovnej náplni a neurobili to, museli opustiť mestský úrad,“ povedala primátorka. Podľa nej to ešte nemusí byť koniec.

„Ak budeme musieť faktúru uhradiť v plnej výške, budeme postupovať v zmysle Zákonníka práce a uplatníme si náhradu do štyroch miezd u týchto zamestnancov, ktorí mali možnosť tomu predísť a nepredišli,“ uzavrela Turčanová. Na celý prípad si posvietili aj policajti z NAKA. „Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Doposiaľ neboli zistené také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali vznesenie obvinenia konkrétnej osobe,“ uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka s tým, že bližšie informácie nie je možné poskytnúť.