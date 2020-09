Británia opäť zavádza protipandemické obmedzenia: Koniec nočnej zábavy aj sexu na jednu noc

Chľastanie Britov opäť v ohrození! Premiér Boris Johnson predstavil nové obmedzenia namierené proti šíreniu koronavírusu.

Nebudú však také prísne ako na jar. Nechce totiž opätovne paralyzovať ekonomiku. Britská vláda sa napriek vysokým číslam snaží udržať hospodárstvo nad vodou. Prijaté opatrenia by mali zaistiť to, aby sa krajina vyhla úplnému uzavretiu ako na jar pri prvej vlne. Školy sa zatvárať určite nebudú, bude iba nariadená lokálna karanténa v prípade potreby. Všetci ľudia, ktorí môžu pracovať z domu, by tak mali urobiť. Bary a reštaurácie musia zavrieť o 22.00 hod.

Rúška budú povinné vo všetkých obchodoch, pričom pokuta za nedodržanie tohto pravidla sa zdvojnásobí na 217 €. Tradičné ohniská nákazy – svadby - boli zredukované na maximálne 15 hostí! Na po­hreboch bude stále možných 30 hostí. Taktiež je dospelým osobám zakázané športovať v interiéri. Briti si teda veľa zábavy neužijú. Ich typické milované vysedávanie v krčmách a baroch sa bude končiť skoro a aj pokračovanie doma bude obmedzené. V podniku môže pri stole sedieť najviac 6 osôb, ideálne z rovnakej domácnosti alebo „bubliny“.

Pokračovanie v pití doma alebo hocijaké iné návštevy v súkromných priestoroch sú možné, ale tiež zredukované na maximálne 6 ľudí. Tým sa rušia aj veľké rodinné oslavy či stretnutia. Vo Walese je dokonca po 22.00 zakázané predávať alkohol. Na nočné zaháňanie hladu kebabom cestou domov môžu Briti taktiež zabudnúť. Otvorené ostanú iba drive-in prevádzky, prípadne bude možné objednať si donášku jedla domov. Bizarné je, že vláda musela opäť pripomenúť, že sex na jednu noc s niekým mimo vašej domácnosti či „bubliny“ je tiež zakázaný.

V USA dosiahli 200-tisíc mŕtvych

Spojené štáty americké prekonali smutný rekord v počte obetí ochorenia COVID-19. Ten po­dľa Univerzity Johna Hopkinsa presiahol počet 200-tisíc. Najviac nakazených je momentálne v štátoch Severná Dakota a Utah. Donald Trump to označil za „hroznú vec“ a vyhlásil, že Čína mala vírus zastaviť. Napriek tomu obhajuje svoj prístup k pandémii tvrdením, že obetí mohli byť milióny. Vyslúžil si za to ostrú kritiku od svojho oponenta v nadchádzajúcich voľbách Joa Bidena.