Krajčí: Počet nakazených stúpa týždenne o 20 percent, na hraniciach budeme využívať antigénové testy

Počet infikovaných stúpa týždenne v priemere o 20 percent. Kapacity jednotlivých úradov verejného zdravotníctva ministerstvo zdravotníctva sleduje.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) o tom informoval po stredajšom rokovaní vlády. Pri záchyte infikovaných majú pomôcť aj tzv. skríningové antigénové testy. Vláda schválila nákup 500.000 kusov v zrýchlenom režime. Antigénové testy sa majú používať na hraniciach, v zdravotníckych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, prípadne pri testovaní ľudí v kritickej infraštruktúre. "Citlivosť týchto testov je 97 až 98 percent zo štandardných PCR testov, takže sa dajú veľmi kvalitne použiť pri záchyte chorých ľudí," vysvetlil Krajčí.

Predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Ján Rudolf dodal, že SŠHR má skúsenosti s distribúciou zdravotníckych pomôcok pre kľúčové orgány a môže nakupovať tovar priamo. S nákupom má začať okamžite. "Verím, že ak sú firmy pripravené zásobovať nás, tak behom týždňa, do desiatich dní, by tá distribúcia mohla byť a tie testy by mohli byť u konečných používateľov," uviedol. Cena jedného by mala byť najviac desať eur.

Kapacity jednotlivých úradov verejného zdravotníctva podľa Krajčího sledujú. "V niektorých už bola naplnená alebo prekročená, ale zatiaľ nemáme prípad, že by regionálny úrad verejného zdravotníctva povedal, že si nestíha vykonávať prácu," uviedol. Poznamenal, že už počas leta realizovali nábory a kapacity sa snažia posilňovať. Pripustil však, že stav sa môže zhoršiť. Reprofilizácia lôžok sa bude riadiť podľa epidemiologického semaforu.