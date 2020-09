Česi si budú musieť zvyknúť na sprísnené opatrenia: Prymula nevylúčil vyhlásenie núdzového stavu

Nový český minister zdravotníctva Roman Prymula v stredu predstavil sprísnené opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ktoré začnú v Českej republike platiť vo štvrtok.

Informuje o tom spravodajský portál tn.cz s tým, že opatrenia sa týkajú najmä otváracej doby pohostinstiev a kapacity hromadných akcií. "Sme v situácii, keď vidíme nárast prípadov. Je úplne jasné, že naše dáta v tejto chvíli nie sú vôbec uspokojivé. Môžeme sa porovnávať s krajinami, kde je ten vývoj pomerne alarmujúci," skonštatoval Prymula na tlačovej konferencii.

Nové nariadenia pritom rozdelil do dvoch skupín. "Balíky sa delia do dvoch kategórií. Prvé opatrenia sa týkajú zhromažďovania. Musíme do určitej miery obmedziť hromadné akcie," vysvetlil s tým, že hromadné akcie sú problémom, pretože sa počas nich šíri nákaza. Druhý balík sa podľa ministra týka pravidiel prevádzky služieb, ako sú kaderníctva, holičstvá a ďalšie. "Budú tam mať napísané, akým spôsobom napríklad robiť dezinfekciu a ako sa v niektorých prevádzkach správať," doplnil Prymula.

Od štvrtka musia krčmy, bary alebo reštaurácie zavrieť najneskôr o 22:00, pričom toto obmedzenie bude platiť najmenej 14 dní. Na akciách, ako sú večierky, bez sedenia sa vnútri môže zúčastniť maximálne 10 osôb a vonku 50. Vonkajšie športové a kultúrne akcie budú od štvrtka obmedzené na 2000 divákov a vnútorné s viacerými sektormi na tisíc divákov. Vnútorné športové a kultúrne akcie bez sektorov môže navštíviť maximálne 500 divákov. Opatrenia pritom podľa tn.cz nenarušia bežnú prevádzku divadiel a kín.

Niektoré školy v piatok na Prymulovo odporúčanie vyhlásili riaditeľské voľno, inak zatiaľ minister do fungovania škôl nechce zasahovať.

Ministerstvo zdravotníctva sa bude v najbližších dňoch zaoberať vakcínou, ktorú vyvíjajú v Česku. "Výsledky klinickej fázy jedna dorazili na ministerstvo zdravotníctva. Budem sa nimi zaoberať. Zadám tento materiál na expertízu odborníkom z Vakcinologickej spoločnosti. Budeme zisťovať, či táto vakcína postúpi do fázy dva, ktorá už si, samozrejme, vyžaduje dotáciu. Zatiaľ neviem, či postúpi ďalej alebo bude ukončená," vyjadril sa minister, ktorý je medzinárodne uznávaným odborníkom na imunizáciu a vakcíny.

Ak sa epidemiologickú situáciu v Česku nepodarí upokojiť, nevylúčil Prymula ani opätovné vyhlásenie núdzového stavu.