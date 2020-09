Rozhodla sa vzdať nenarodeného bábätka, osud jej to kruto spočítal: Týmto by si nechcel prejsť žiaden pár

Pár veľmi túžil po bábätku. V koži Beth by sa nechcela ocitnúť žiadna žena. Prešla si najťažším obdobím v živote.

Pre Darrena Woodheada (35) a Beth Sheriffovú (36) boli posledné tri roky ako zlý sen. Odhodlaný pár musel čeliť zdrvujúcej správe až päťkrát. Ako píše portál Daily Mail, v októbri 2017 museli spraviť srdcervúce rozhodnutie. Beth sa nešťastne pošmykla a zranenia si vyžadovali okamžitý chirurgický zákrok. Vtedy ešte ani netušila, že je v 5. týždni tehotenstva. Zistili to až lekári pri rutinnom vyšetrení. Beth musela ukončiť tehotenstvo, pretože hrozilo, že už nikdy nebude môcť chodiť. "Bolo to najťažšie rozhodnutie, aké som kedy urobila, a niečo, čo by som za normálnych okolností nikdy, nikdy nespravila," spomína na náročné obdobie.

Po strate dieťatka si uvedomili, že si chcú založiť rodinu. Dvojica však v priebehu niečo vyše roka prekonala štyri mučivé potraty. Lekári im nikdy nevedeli vysvetliť, prečo o dieťatko prišli. Beth má s predošlým partnerom 15-ročného syna Joshuu, preto v nej potraty vyvolávali ešte väčšiu frustráciu. "Chceli sme vedieť, prečo nemôžeme mať dieťatko. Výsledky testov sa vracali pozitívne a nikto nám to nedokázal vysvetliť," spomína.

Ich nočná mora sa skončila 23.júna 2020, keď sa páru narodil synček Felix. Ani toto tehotenstvo sa nezaobišlo bez problémov. Beth krvácala v 5. a v 11. týždni. Bola pod neustálym dohľadom lekárov a postupne začala počítať dni, kedy sa Felix narodí. "Držať moje krásne malé bábätko, po všetkom čím sme si prešli bolo neskutočné." vyliala si srdce Beth. "Dali sme mu meno Felix, pretože to znamená šťastie a preto to cítime aj my." dodala.