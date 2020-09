Tragická hromadná zrážka na D1 pri Brne: O život prišli traja ľudia vrátane dieťaťa!

Pri hromadnej nehode na diaľnici D1 na okraji Brna zomreli traja ľudia vrátane jedného dieťaťa.

ČTK to povedali hovorca juhomoravských hasičov Jaroslav Mikoška a juhomoravských záchranárov Michaela Bothová. Ďalší traja ľudia sa zranili, jedna žena je vo vážnom stave. Diaľnica je na 189. kilometri uzavretá v oboch smeroch. Tvoria sa dlhé kolóny.

Nehoda sa stala pred 11:00. Na mieste sú záchranné zložky. "Stali sa dve nehody. Pri jednej sa zrazili dva kamión a jedno osobné auto," uviedla hovorkyňa polície Petra Hrůzová. Podľa Mikoška začali vozidlá horieť. "Osobné auto je komplet zasiahnuté rovnako ako náves prvého kamióna a tiež časť druhého," uviedol Mikoška.

Traja ľudia vrátane dieťaťa zomreli pred príchodom záchranárov. "Sú tam ďalší traja zranení. Jedna žena je zranená ťažko a po ošetrení ju vezieme na urgentný príjem do bohunickej nemocnice. Dvaja ďalší muži sú zranení stredne ťažko, vezieme ich tiež do traumacentra do Bohuníc," povedala Bothová.