Nairo Quintana poprel obvinenia: Nikdy som neužíval doping

Kolumbijský cyklista Nairo Quintana (30) odmietol špekulácie o dopingu po tom, čo v hoteli jeho tímu Arkéa-Samsic prebehla policajná razia ešte počas Tour de France.

Francúzske úrady zároveň prepustili bez obvinení dve osoby z tímu, ktoré v súvislosti s prípadom vypočúvali.

Razia sa uskutočnila minulú stredu, keď bola na programe horská 17. etapa s cieľom na stúpaní Col de la Loze. Marseillská prokurátorka Dominique Laurensová následne vypočula lekára a fyzioterapeuta tímu, no oboch prepustila. Vyšetrovanie však naďalej pokračuje, informovala agentúra AP.

"Francúzska polícia uskutočnila operáciu v hoteli, v ktorom bol môj tím ubytovaný 16. septembra v Meribel po skončení etapy Tour de France. V ten deň vstúpili do mojej izby a zaistili vitamínové doplnky, ktoré boli úplne legálne, i keď francúzske orgány ich možno nepoznali. To je hlavný dôvod, prečo trvalo istý čas objasniť všetko, čo sa stalo," píše sa v stanovisku Naira Quintanu.

"Aby nedošlo k pochybnostiam, rád by som potvrdil, že sa nenašli žiadne dopingové látky. Nemám a nikdy som nemal čo skrývať. Včera som sa dobrovoľne dostavil pred francúzskych vyšetrovateľov, aby som jasne a s čistým svedomím zodpovedal všetky otázky. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že som nebol predmetom nijakého obvinenia. Ja, Nairo Quintana, som bol celý život čistý cyklista a mám bezchybný biologický pas. Chcem objasniť verejnosti, svojim fanúšikom a priaznivcom cyklistiky, že som nikdy počas svojej kariéry - juniorskej, do 23 rokov a ani profesionálnej - neužíval zakázané látky, ktoré zlepšujú športové výkony a ktoré poškodzujú princípy športu," dodal Quintana, ktorý by mal už túto nedeľu štartovať v pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v talianskej Imole.