Do druhého dieťaťa sa nehrnie! Speváčka Dominika Mirgová prešla za posledné roky obrovskou premenou. Dominika schudla, dala si upraviť prsia a dnes je sexi ako nikdy predtým. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo sa jej momentálne do ďalšieho tehotenstva nechce. Zo syna Peťka sa stal totiž veľký parťák a tak má sexi blondínka konečne čas venovať sa nielen sebe, no aj svojej kariére. Túžbu po súrodencovi zatiaľ s manželom Petrom zalepili inou náplasťou. Ich slová vám vyčarujú úsmev na tvári.