Odosielteľka zásielky s ricínom k nej priložila list: Žiadala Trumpa, aby stiahol svoju kandidatúru

Predpokladaná odosielateľka zásielky, ktorá bola adresovaná Bielemu domu a obsahovala jed ricín, v priloženom liste žiadala prezidenta USA Donalda Trumpa, aby sa vzdal a stiahol svoju kandidatúru v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Píše sa o tom v súdnych dokumentoch, na ktoré sa v utorok odvolala agentúra AP.

Podozrivá žena, 53-ročná Pascale Ferrierová, je francúzskeho pôvodu a má kanadské občianstvo. Zadržali ju v nedeľu v Buffale pri pokuse o vstup na územie USA z Kanady. V čase zadržania mala pri sebe strelnú zbraň a nôž. V utorok popoludní miestneho času by mala predstúpiť pred federálny súd v meste Buffalo v štáte New York.

Podľa dostupných informácií Ferrierová mala aj v roku 2019 problémy so zákonom, a to s justičnými orgánmi v americkom štáte Texas, kde ju vzali do väzby pre trestné činy týkajúce sa strelných zbraní a použitia sfalšovaných dokladov totožnosti.

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) pri prešetrovaní najnovšej kauzy Ferrierovej zistil, že vlani v septembri sa v Texase objavilo šesť podobných listov, ktoré boli napísané "podobným štýlom" ako list Trumpovi a zaslané personálu zariadení, kde bola Ferrierová v roku 2019 uväznená.

Vyšetrovatelia tiež porovnali odtlačky prstov Ferrierovej so stopami nájdenými na štyroch z týchto listov, uvádza sa v súdnom spise.

Súčasne sa zistilo, že Ferrierová vlani v septembri na sociálnej sieti Facebook zverejňovala príspevky útočiace na Trumpa, ktorého označila za "škaredého tyranského klauna", alebo že na Twitteri používala hashtag #killTrump.