Dúbravka si vysvetlila pandemické nariadenia po svojom, ľudia sú pobúrení: Namiesto vinobrania toto!

Prapodivné rozhodnutie! Opatrenia spojené s pandémiou zasiahli aj organizátorov podujatí, ktoré v hlavnom meste museli obmedziť na minimum.

Nakazení skokovo pribúdajú vo všetkých mestských častiach, a tak sa zborovo rušia pripravované tradičné hody a vinobrania. Napriek tomu si v Dúbravke povedali, že podujatie s bohatým programom predsa len uskotočnia. Akurát to nemajú byť oficiálne hody, ale slávnosť premenovali na Dni Dúbravky. Premenovali ho, a hotovo! Čoraz viac potvrdených pacientov s COVID-19 a narastajúci počet hospitalizovaných v nemocniciach priniesol veľké zmeny v nariadeniach, výsledkom čoho dostala väčšina podujatí stopku. Napriek tomu sa našla mestská časť, ktorá sa rozhodla opatrenia lišiacky obísť.

Zhrození obyvatelia

V Dúbravke si každoročne vychutnávajú hody spojené s vinobraním, no tento rok sa však rozhodli pre malú zmenu názvu. „Dúbravské hody v podobe, na ktorú sú obyvatelia mestskej časti zvyknutí, tento rok nebudú. Dôvodom je bezpečnosť obyvateľov v súvislosti s pandemickou situáciou,“ informovala hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinatová, podľa ktorej chce mestská časť podporiť umenie a kultúru prostredníctvom podujatia s názvom Dni Dúbravky.

Tie podľa hovorkyne odštartovali už počas uplynulého víkendu a potrvajú až do soboty 26. septembra. „Podujatie sa bude organizovať pri dodržaní všetkých hygienických opatrení,“ doplnila Marcinatová. Lenže nad vzniknutou situáciou neveriacky krútia hlavami nielen obyvatelia danej mestskej časti.

„Kolotoče už dorazili a je ich požehnane, takže žiadna komorná atmosféra to asi nebude. Chystá sa aj program. Paradoxne boli ale škôlky otvorené o hodinu menej kvôli COVID-u a až po tlaku rodičov došlo k zmene,“ napísala nahnevaná čitateľka, ktorá si želala zostať v anonymite, no konanie mestskej časti ju poriadne pobúrilo. „Zdá sa, že vzdelanie je menej dôležité ako zábava,“ dodala mamička. Nový Čas kontaktoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave s tým, či je organizovanie takejto slávnosti v poriadku, no do uzávierky sa nevyjadril.