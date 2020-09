Katastrofické scenáre o koronakríze sa zatiaľ nenaplnili: O prácu príde o polovicu menej Slovákov

Nebude to také zlé, ako sa čakalo! Slovenská ekonomika sa s výkyvmi spôsobenými pandémiou koronavírusu zatiaľ vyrovnáva lepšie, ako sa predpokladalo.

Podľa najnovšej analýzy sa katastrofické scenáre o masovej vlne prepúštania nenaplnia a aj pracovných miest ubudne až o polovicu menej, ako sa predpokladalo. Slovenské hospodárstvo v tomto roku podľa najnovšej makroekonomickej prognózy klesne o 6,7 %. Ide o výrazné zlepšenie, pretože podľa makroekonomickej prognózy z júna tohto roka mala slovenská ekonomika v dôsledku dopadov koronakrízy tento rok klesnúť o 9,8 %.

„Prepad je miernejší, ako sa očakávalo, lepšie sa vyvíjal domáci aj zahraničný dopyt,“ uviedol minister financií Eduard Heger s tým, že slovenský hrubý domáci produkt (HDP) by sa mohol dostať na predkrízovú úroveň koncom budúceho roka alebo začiatkom roka 2022.

Zamestnanosť na Slovensku podľa Hegera klesla menej, ako to bolo počas globálnej finančnej krízy v roku 2009. Oproti júnovej prognóze by malo na Slovensku ubudnúť o polovicu menej pracovných miest. Zamestnanosť by mala v tomto roku medziročne klesnúť o 1,5 %, čo znamená úbytok 38-tisíc pracovných miest. „Pracovný trh je pevnejší, čo znamená, že budú aj vyššie mzdy,“ doplnil minister financií.