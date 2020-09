Najnovšia prognóza slovenskej ekonomiky hovorí za všetko: Kedy sa vrátime na predkrízovú úroveň?

Slovenská ekonomika v tomto roku poklesne o 6,7 %.

Predpokladá to najnovšia makroprognóza, ktorú v utorok na tlačovej konferencii predstavil minister financií Eduard Heger (OĽANO). Odhady z júna pritom hovorili o prepade ekonomiky o 9,8 %. Premiér Igor Matovič (OĽANO) skonštatoval, že zvládnutie medicínskej stránky pandémie pomohlo zvládnuť aj tú ekonomickú. Návrat na predkrízové úrovne sa očakáva koncom budúceho roka, začiatkom roka 2022.

Lepšie sa podľa Hegera vyvíjal domáci, ale aj zahraničný dopyt, čo pri otvorenosti slovenskej ekonomiky hovorí o tom, že aj partneri, na ktorých je Slovensko napojené, zvládajú pandémiu pozitívne. "Ekonomiky klesli aj u susedov menej, ako sa očakávalo," ozrejmil minister.

Priblížil, že značnú časť výpadku aktivity doháňa slovenská ekonomika už počas leta, dôvodom je najmä rýchly reštart automobilovej produkcie. "Predpokladáme však, že ku koncu roka sa toto rýchle oživenie priblíži k dlhodobému rastovému trendu, a teda to oživenie alebo dynamika ekonomiky zvoľní," dodal.

Heger tiež poznamenal, že trh práce bol odolnejší, ako sa predpokladalo. Pomoc napríklad v podobe kurzarbeitu, ktorá bola poskytnutá, podľa neho podržala zamestnanosť. "To, že sa nám to podarilo takto udržať, je aj taká predzvesť toho, že pracovný trh je pevnejší a práve pevnejší pracovný trh znamená, že budú aj vyššie mzdy," myslí si. Rast priemernej mzdy však podľa neho nebude dosahovať predkrízové úrovne.

"Vidíme oveľa menší pokles zamestnanosti, ako to bolo v kríze v roku 2009, čo čítame trochu ako dôveru firiem v to, že kríza bude krátka a vraciame sa do nejakej štandardnejšej situácie, ako sme boli v prvom polroku," objasnil riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) Eduard Hagara.

Vďaka odolnejšiemu trhu práce sa aj spotreba domácností znížila len veľmi mierne, jej pokles bol jeden z najmiernejších z celej Európskej únie (EÚ). "Čím krajiny menej zvládali koronakrízu po medicínskej stránke, tým horšie dopadla ich ekonomika alebo tým horšie dopadla domáca spotreba, alebo bola nižšia dôvera ľudí, jednoducho, mali väčší strach, mali väčšiu neistotu," zdôraznil predseda vlády.

Heger vyčíslil, že v roku 2021 bude pokračovať postupné zvyšovanie ekonomickej aktivity a HDP by mal stúpnuť o 5,5 %. Riaditeľ IFP doplnil, že ak by prišlo k druhej vlne pandémie, ktorá by viedla k väčším obmedzeniam u obchodných partnerov Slovenska, ekonomika SR by sa mohla v tomto roku prepadnúť o 8,4 %, v budúcom roku by v takom prípade aj oživenie bolo o čosi slabšie, zrejme na úrovni 4,4 %.

Minister poukázal tiež na prostriedky, ktoré majú na Slovensko plynúť z plánu obnovy. Tie by podľa neho mohli pozitívne ovplyvniť spotrebu, ale aj investície v súkromnom sektore a oživenie na trhu práce. "Ukazuje sa, že ten prvotný stimul, ktorý by mohol prísť do našej ekonomiky, by mohol pozdvihnúť rast našej ekonomiky v rokoch 2022 a 2023 zhruba na 4 %," komentoval Hagara.