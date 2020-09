Rozčarovaní záchranári na východe Slovenska: Ako im môžu nakazení pacienti toto zatajovať?!

COVID-19 trápi aj záchranárov na východe Slovenska. V súvislosti s pandémiou koronavírusu je časté zatajovanie kontaktov s nakazenými osobami.

Minulý týždeň ich privolali do Trebišova k skolabovanému pacientovi (32), ktorý mal teplotu 38,1 °C. O cestovateľskej anamnéze sa nikto nezmienil. Až pred transportom do nemocnice pacient priznal nedávny návrat z Anglicka. „Podobnú teplotu mala uplynulú sobotu aj pacientka, ku ktorej vyslali posádku do chatovej oblasti pri Kysaku. Žena kontakt s osobou pozitívnou na COVID-19 popierala, ale tesne pred príchodom do nemocnice uviedla, že sa stretla s rodinným známym z Brna, ktorý je hospitalizovaný s obojstranným zápalom pľúc,“ uviedol hovorca Záchrannej služby Košice Viktor Wurm.

„Zatajovanie dôležitých skutočností, medzi ktoré v čase globálnej pandémie patrí aj možný kontakt pacienta s osobou pozitívnou na COVID-19, alebo pobyt v rizikových regiónoch záchranárom výrazne komplikuje prácu, ohrozuje zdravie ich aj rodinných príslušníkov. V neposlednom rade zasahuje do prevádzky záchranných služieb. Záchranári sa potom musia prestrojiť priamo na mieste, čo predlžuje čas celého výjazdu a aj čas, keď mohla daná posádka pomáhať ďalšiemu človeku,“ povedal hlavný lekár Záchrannej služby Košice Ladislav Neubert.

Internát v karanténe

Martinský Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) uzavrel v utorok do karantény vysokoškolský internát a jedáleň Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF) Univerzity Komenského (UK) v Martine. Informovala o tom hovorkyňa UK v Bratislave Lenka Miller. Doplnila, že minulý týždeň sa na fakulte objavili 4 prípady pozitívne testovaných študentovov:

„Pozitívne testovaní študenti zostali v izolácii a ďalších 150 kontaktov z fakulty otestovali na ochorenie. Pozitívne testy na COVID-19 malo v utorok ďalších päť študentov,“ uviedla s tým, že títo sú oddelení do samostatných izieb a ostatní majú povinnosť neopúšťať internát. Uzatvorenie internátov a karanténa ubytovaných je preventívne opatrenie. Od utorka je prerušená praktická výučba študentov JLF v martinskej nemocnici.





Korona u operátorov tiesňovej linky

Činnosť Krajského operačného strediska (KOS) Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) v Trnave je od pondelka až do odvolania prerušená. „Dôvodom je pozitívny test na ochorenie COVID-19 u viacerých operátorov tiesňovej linky 155,“ potvrdila hovorkyňa Operačného strediska ZZS SR Alena Krčová.

Zamestnancom boli nariadené opatrenia podľa usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a v súlade s opatreniami RÚVZ. Príjem tiesňového volania na linke 155 je zabezpečený primárne prostredníctvom KOS ZZS Bratislava a sekundárne ďalšími šiestimi KOS na území SR.