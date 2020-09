Turistická atrakcia v Kolárove chátra: Legendárny lodný mlyn museli rozobrať!

Potrebujú ho zreparovať. Lodný mlyn v Kolárove, ktorý láka turistov, čaká na svoju záchranu. Pod jeho zlý stav sa podpísalo počasie, celú situáciu ešte sťažila situácia okolo pandémie koronavírusu, keď sa prestali organizovať zájazdy.

Poškodené koleso, bez ktorého mlyn nefunguje, preto nemali z čoho opraviť a museli ho rozobrať. Záchranou by mala byť verejná zbierka.

Turisti v Kolárove darmo hľadajú charakteristické koleso. Museli ho dať rozobrať. „Najskôr to boli vlani na jeseň dve také veľké veterné búrky. Prvá poškodila držiaky na lopaty, druhá už aj samotné lopaty. Trochu sme to opravili s tým, že na jar koleso celé zrekonštruujeme. To ale odborníci zistili, že hriadeľ zahníva. Aby nebola škoda ešte väčšia, keby sa zlomil, museli sme koleso celé radšej rozobrať,“ vraví Helena Šaliová (65) z neziskovej organizácie, ktorá sa o pamiatku stará. Plány na prerábku zmarila situácia okolo pandémie.

„Kvôli opatreniam sa prestali organizovať zájazdy zo škôl a zájazdy dôchodcov, proste všetky, a my sme prišli o značný príjem, počítame, že o 15-tisíc eur. Teraz síce fungujeme, ale to je málo bez tých zájazdov a potrebujeme všetko udržať v chode, na opravu jednoducho nemáme, tak sme vyhlásili verejnú zbierku.Pomoc prisľúbilo aj mesto, len to ešte majú odsúhlasiť poslanci,“ vysvetľuje. Sklamaní sú aj turisti. „Most je krásny, celé to tu je pekné, ale pozeráme, že veď tu niečo chýba. Držíme im palce, nech sa to podarí čo najskôr opraviť, bola by to škoda,“ hovoria Marcela (37) s dcérou Katarínou (16), ktoré prišli až z českého Tachova.

Na mletie zrna

Národná kultúrna pamiatka plávajúci vodný mlyn v Kolárove je jedinečná technická pamiatka svojho druhu na Slovensku. Ide o jediný plávajúci mlyn zachovaný na Slovensku postavený na lodiach, medzi ktorými je umiestnené mlynské koleso. Takéto mlyny sa v minulosti využívali na mletie zrna a obilovín na tokoch väčších riek ako sú Dunaj, Váh a Malý Dunaj.