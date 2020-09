Skokan na kurze potápania, na žraloka ale naraziť nechce

Má za sebou prvý ponor s inštruktorom! Hokejový reprezentant Dávid Skokan (31) si nedávno na Seneckých jazerách vyskúšal potápanie v hĺbke 10 metrov.

Snom útočníka Popradu je v budúcnosti plávať v podmorských hlbinách, ale iba pri skalách, aby náhodou nenarazil na žraloka!

Letná posila hokejového Popradu Dávid Skokan sa rozhodla urobiť si kurz potápania. „Vždy som sníval o tom, že by som sa chcel niekedy potápať a pozrieť si podmorský svet. Mám kamaráta Braňa, čo sa tomu venuje, tak ma začiatkom septembra zobral na Senecké jazerá na prvý ponor. Požičal som si celý výstroj a na prvýkrát som bol až v hĺbke desať metrov. Mal som najskôr trošku strach, ako to zvládnem, či nebudem mať tlaky, ale dopadlo to dobre a už sa teším na ďalšie ponory,“ povedal pre Nový Čas Dávid Skokan.

„V budúcnosti by som sa rád potápal v mori a pozrel si podmorský svet. Ale iba niekde pri skalách na okraji, aby som nedajbože nenarazil na žraloka (smiech),“ naznačil svoje potápačské ambície útočník Popradu Skokan, ktorý sa už nevie dočkať októbrového štartu Tipos extraligy.

Súdi sa s Chomutovom

Skokan v minulosti pôsobil aj v drese českého Chomutova, ktorý mu dodnes dlhuje peniaze. „Nielen mne, ale aj viacerým ďalším hráčom. Dali sme ich aj na súd, ale neviem, či ešte svoje peniaze uvidím. Ide o sumu vyše 10-tisíc eur. Len nerozumiem tomu, ako im český zväz mohol dať licenciu, keď majú už dlhodobo obrovské podlžnosti,“ dodal Skokan.