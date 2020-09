Djokovič potrebuje na rekord 23 týždňov: Ešte pol roka a bude nesmrteľný!

Srbský tenista Novak Djokovič (33) odštartoval 287. týždeň na poste svetovej tenisovej jednotky a je na druhom mieste historického poradia.

Nole na tretiu priečku odsunul legendárneho Američana Peta Samprasa (49) a na vyrovnanie rekordu Švajčiara Rogera Federera (39) mu chýba už len 23 týždňov!

Djokovič podporil svoju líderskú pozíciu v rebríčku ATP pondelňajším triumfom na antuke v Ríme, kde po finálovej výhre nad Argentínčanom Diegom Sebastianom Schwartzmanom 7:5, 6:3 získal rekordný 36. titul z turnajov kategórie Masters. Pred Španielom Rafaelom Nadalom, ktorý v talianskej metropole pri návrate na Tour po koronavírusovej pauze vypadol vo štvrťfinále, vedie o 1 410 bodov.

Novak sa po diskvalifikácii v osemfinále grandslamového US Open rýchlo otriasol a v generálke na Roland Garros potvrdil, že na antuke má formu. Dokázal otočiť nepriaznivý vývoj a získal už celkovo 82. cennú trofej.

„Nemyslím si, že počas turnaja v Ríme som predvádzal svoj najlepší tenis. Hral som však najlepšie práve vtedy, keď som to najviac potreboval. V kľúčových momentoch každého zápasu som zo seba dostal maximum. Som hrdý na to, že sa mi to podarilo. Ďakujem obom mojim trénerom Mariánovi Vajdovi a Goranovi Ivaniševičovi za to, že stoja za mnou v dobrom aj v zlom,“ uviedol počas slávnostného ceremoniálu Djokovič, ktorý si vylepšil tohtosezónnu bilanciu na 31:1.

Ak mu forma vydrží, chýba mu de facto pol roka, aby na čele poradia lídrov svetového rebríčka prekomnal svojho najväčšieho rivala Federera.

Týždne na 1. mieste ATP:

1. Federer (Švaj.) 310

2. Djokovič (Srb.) 287

3. Sampras (USA) 286

Rebríček ATP:

1. Djokovič (Srb.) 11 260

2. Nadal (Šp.) 9 850

3. Thiem (Rak.) 9 125

