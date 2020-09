Airbus predstavil lietadlá, ktoré bude poháňať vodík: Nulové emisie

Chcú lietať bez škodlivých emisií! Airbus predstavil koncept lietadiel, ktoré by ako palivo používali vodík.

Mali by tak skutočne nulové emisie. V prevádzke by mohli byť už v roku 2035. Aspoň to tvrdí Airbus, ktorý zatiaľ predstavil len dizajn troch konceptov s označením ZEROe. Použitie vodíka ako paliva má výrazne znížiť dosahy leteckej dopravy na životné prostredie. Otvoriť galériu Prúdový stroj má mať dolet 3 200 km. Zdroj: airbus Prvý stroj má dva prúdové motory a mal by byť schopný prepraviť 200 cestujúcich na vzdialenosť 3 200 km. Druhý stroj je turbovrtuľový a má mať polovičnú kapacitu aj dolet. Oba majú viac-menej klasický dizajn a inováciou bude len pohonný systém. Tretie lietadlo je najfuturistickejšie. Má dizajn lietajúceho krídla s plochým trupom a bez klasického chvosta.

Všetky tri stroje budú mať turbínové motory, spaľujúce tekutý vodík, a tiež vodíkové palivové články, vytvárajúce elektrickú energiu. Airbus na projekte spolupracuje s aerolíniami EasyJet. Zároveň upozorňuje, že na to, aby sa vodíkové lietadlá zaviedli do praxe, budú musieť letiská investovať veľa peňazí do infraštruktúry.