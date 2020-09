Taliansky párik sa zoznámil na balkóne: Žili oproti sebe celý život, spojila ich až korona

Láska v čase korony. Dvoch osamelých Talianov spojilo práve to, že mali ostať doma. Uvideli jeden druhého na balkóne počas koncertu v marci, keď boli opatrenia proti pandémii najprísnejšie.

Po polročnom vzťahu oznámili, že sa budú brať! Paola Agnelli (40), právnička z Verony, prvýkrát uvidela Micheleho D‘Alpaosa (38) na balkóne počas koncertu, ktorý mal pozdvihnúť náladu ľudí uväznených pre pandémiu doma. Paola totiž pomáhala svojej sestre, huslistke, nazvučiť aparatúru, aby mohla zahrať We Are the Champions od kapely Queen. A tým na seba strhla pozornosť. Michele veľmi šikovne vypátral jej účet na instagrame a napísal jej.

Zdá sa, že to bol osud a dvojica si mala čo povedať a písali si až do tretej ráno! Muž dokonca na svoj panelák zavesil transparent s menom Paoly. Spočiatku bol ich vzťah platonický a písali si cez telefón. Prvé rande mali v parku po čiastočnom uvoľnení obmedzení v máji. Obaja nezadaní žili oproti sebe takmer celý život, no nikdy nemali možnosť sa stretnúť. A pritom mali svoju osudovú lásku doslova pod nosom.

Teraz plánujú svadbu. „Jednoznačne sa vezmeme, jediné, čo nám ostáva, je určiť dátum. Zvažujeme obrad na veľkej strešnej terase môjho domu, čo by dávalo zmysel, keďže sme sa stretli na našich balkónoch,“ vyjadril sa Michele pre The Times. Svet ich nazval moderní Rómeo a Júlia, keďže pochádzajú z Verony rovnako ako knižní milenci a ich láska rozkvitla na balkóne.