Úprimné slová lekárky Anny o protestoch v Bielorusku: Obavy z vojny

Úprimne verím, že protestujúci majú stále šancu zvíťaziť, a našu krajinu nebudú musieť opustiť desaťtisíce inteligentných a vzdelaných ľudí.

V rozhovore pre portál webnoviny sa tak vyjadrila 32-ročná bieloruská lekárka, ktorá pracuje na poprednej klinike v Minsku.

"Ťažko povedať, ako sa zachová môj zamestnávateľ, ak uvidí tento rozhovor, pretože som už dostala jedno nevyslovené varovanie za svoje civilné postoje. Teraz v našej krajine neexistuje právny systém ako taký. Je ťažké tomu uveriť, ale je to tak," skonštatovala predtým, ako sa rozhovorila o dianí v Bielorusku.

Anna pre portál podrobne opísala situáciu pred prezidentskými voľbami, zatýkanie opozičných lídrov aj následné podvody počas volieb a brutálne zákroky proti demonštrantom. Napriek tvrdeniam prezidenta Alexandra Lukašenka o tom, že protesty organizuje Západ, je podľa nej každému, kto žije v Bielorusku, "úplne jasné, že začiatok protestov nezorganizovali žiadne vonkajšie krajiny".

"My, obyčajní mierumilovní ľudia, určite vieme, že každý deň a každú nedeľu chodíme von s myšlienkou a nádejou na pád režimu. Chceme veriť, že hlasy, ktoré nám boli ukradnuté, bití ľudia a mučení v izolácii, každodenný strach - to všetko nezostane nepotrestané," priblížila s nádejou, i keď sa podľa vlastných slov obáva, že situácia vyústi do vojny. "Nemyslím si, že by sem Putin posielal vojská, ale občianska vojna je celkom možná," skonštatovala.