Jana Bittó Cigániková predkladá zmeny k potratovej novele: Vylepší návrh Anny Záborskej?

Poslanci Národnej rady (NR) SR zo všetkých koaličných strán vypracovali pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov.

Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) v utorok informovala, že má vylepšiť pôvodný návrh Anny Záborskej (OĽANO). Umožniť má medikamentózne vykonanie potratu, teda interrupčnú tabletku, vypustenie sprísnenia lehoty na podstúpenie potratu, zmeny v informovanom súhlase určenom ženám pred potratom, ako aj rozdelenie príspevku pri narodení ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa z jednorazových 3170 eur na zhruba 260 eur mesačne. Dodala, že návrh Záborskej neodporučil plénu schváliť ani výbor.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Bittó Cigániková uviedla, že pozmeňujúci návrh, ktorý predkladá spolu s ďalšími dvoma poslankyňami, je prediskutovaný s občianskou aj odbornou obcou. "Dá sa povedať, že je to spolupráca všetkých koaličných strán," poznamenala s tým, že sa na ňom podieľali aj poslanci OĽANO. "Klobúk dole pred nimi, že vzhľadom na situáciu v ich klube sa pre pokoj v koalícii a v klube rozhodli nebyť predkladateľmi, ale väčšia časť z nich sa rozhodla, že bude hlasovať za pozmeňujúci návrh," povedala.

Podotkla, že Záborskej novela prišla bez akejkoľvek zhody, za dôkaz označila vznik pozmeňujúceho návrhu naprieč koalíciou. Spochybňuje, že by mal Záborskej návrh pomáhať tehotným matkám. Pýta sa, ako by to docielila zmena názvu umelé prerušenie na umelé ukončenie tehotenstva. Rozšíriť navrhuje napríklad informovaný súhlas, Záborskej návrh jeho doplnenia považuje za jednostranný. V súvislosti so zavedením medikamentózneho riešenia interrupcií poznamenala, že to odbremeňuje ženy od "zbytočnej anestézy, zbytočnej bolesti". Diskusiu podľa nej jednoznačne podporili najvyššie lekárske a odborné špičky.

Bittó Cigániková tiež tvrdí, že dostali viacero listov napríklad od komisárky pre ľudské práva, z českého parlamentu, ale aj od slovenskej asociácie gynekológov či medzinárodnej asociácie pre gynekológiu a pôrodníctvo. Podobne však argumentuje aj Záborská, ktorá tvrdí, že viacero aj odborných organizácií podnetmi žiada zlepšenie legislatívy v oblasti potratov a tiež pomoc tehotným matkám.

Podľa člena zdravotníckeho výboru Richarda Rašiho (nezaradený) sa poslanci v utorok zhodli, že riešenie potratov zahmlieva tému nového koronavírusu či dôsledkov pandémie. Zdôraznil, že súčasné znenie zákona považujú za dostatočné aj vo svete, pretože ponecháva ženám právo sa rozhodnúť. Záborskej návrh označil za návrat do minulosti. "Výbor neschválil nič, nepodporil zákon ako celok, takže odporúčanie gestorského výboru je, že nepodporil schválenie tohto zákona," vysvetlil.

V súvislosti s medikamentóznym riešením potratu poznamenal, že v roku 2009 bola prijatá vyhláška, ktorá hovorila o jedinom možnom riešní, a to chirurgickom. "Liečba akéhokoľvek ochorenia alebo problému sa vyvíja, čiže keď sa bude niečo meniť v súčasnosti, malo by reflektovať na to posledné, čo medicína priniesla, hlavne čo je medicínsky overené," uviedol s tým, že za 11 rokov určite prišlo k pokroku a keď odborníci odsúhlasia, že je to absolútne bezpečná liečba, treba sa o tom rozprávať a názor akceptovať.