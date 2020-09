Stane sa Česko rizikové pre Nemecko? V stredu sa rozhodne

Nemecko zrejme v stredu rozhodne o zaradení Českej republiky v súvislosti s koronavírusom na zoznam rizikových oblastí.

V Bruseli to Českej televízii (ČT) povedal český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.

"V Bruseli sme sa bavili s nemeckým kolegom Heikom Maasom o voľnom cestovaní Čechov do Nemecka. Pri ceste do Nemecka sa, bohužiaľ, zrejme nevyhnú prísnejšie opatrenia všetkým českým turistom. Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii u nás je to pochopiteľný krok," napísal Petříček na Twitteri.

Česi by tak mohli do Nemecka cestovať len s negatívnym testom na COVID-19. Minister priblížil, že česká diplomacia teraz rokuje o výnimkách pre pendlerov.

Medzi rizikové oblasti Nemecko už v septembri zaradilo českú metropolu Praha a Stredočeský kraj.