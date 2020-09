Expresná výmena: Babiš uviedol do úradu nového ministra zdravotníctva

Český premiér Andrej Babiš dnes ráno uviedol do funkcie nového ministra zdravotníctva Romana Prymulu. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Babiš po bleskovej výmene od nového šéfa očakáva krízové riadenie rezortu. "Nedokážem si predstaviť nikoho kompetentnejšieho, kto by stál na čele boja proti druhej vlne pandémie. Viem, ako skvelo ste obstáli, keď sa bojovalo s prvou vlnou, a plne verím, že rovnako obstojíte aj teraz vo veľmi zložitej situácii," vyjadril sa v pondelok prezident Miloš Zeman, keď Prymulu v Lánoch menoval do čela ministerstva zdravotníctva.

Prymula vo funkcii nahradil Adama Vojtěcha, ktorý v pondelok oznámil svoju rezignáciu. Doterajší vládny splnomocnenec pre vedu a výskum v zdravotníctve bol Vojtěchovým námestníkom a v čase núdzového stavu krátko viedol Ústredný krízový štáb, kde ho vystriedal minister vnútra Jan Hamáček. Vláda tiež v pondelok obnovila činnosť Ústredného krízového štábu.

Prymula podľa iDNES.cz už v nedeľu v relácii Partia na Prime naznačil, čo bude presadzovať. "Je isté, že budeme stúpať niekam do pásma 6 až 8 000 (nakazených koronavírusom za deň, pozn. red). Ak budeme robiť opatrenia, tak by sme to mohli sploštiť, ale ak tie opatrenia nebudú, je jasné, že nám hrozí ďalší nárast," povedal a zároveň podporil i opätovné vyhlásenie núdzového stavu. "Núdzový stav má svoje výhody a pokiaľ bude ten nárast takýto, myslím, že je namieste o ňom uvažovať," skonštatoval.

Roman Prymula pôsobil ako prorektor a rektor Vojenskej lekárskej akadémie v Hradci Králové a v rokoch 2009 - 2016 bol šéfom Fakultnej nemocnice v tom istom meste. Od marca 2017 do mája 2020 bol námestníkom ministra zdravotníctva a následne vládnym splnomocnencom pre vedu a výskum v zdravotníctve. Je tiež medzinárodne uznávaným odborníkom na imunizáciu a vakcíny.