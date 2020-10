Dievčina dokázala roky jesť len toasty a čipsy: Odmietla aj vianočnú večeru, zázračné uzdravenie

Školáčka takmer 10 rokov nejedla nič iné, okrem bielych toastov a čipsov. Z jedla mala fóbiu, nedotkla sa dokonca ani vianočnej večere.

Ako uvádza portál Mirror, 10-ročná Martha Davies z anglického mesta Coventry začala mať fóbiu z jedla už ako batoľa, kedy nedokázala prijať žiadne varené jedlo. Školáčka dokonca odmietla aj štedrovečernú večeru a namiesto skvelého jedla si dala dve hrianky a sŕkala pohár vody. Fóbiu z jedla poznáme pod názvom neofóbia.

Jej mama Julie (43) bola bezradná, avšak rozhodla sa svoju dcéru zaviezť k hypnoterapeutovi s cieľom zbaviť ju strachu z jedla. A stal sa zázrak. David Kilmurry „vyliečil“ Marthu už po jednom dvojhodinovom stretnutí a dievčina začala okamžite chrúmať zeleninu a ovocie a dokonca vyskúšala svoje prvé teplé jedlo – pizzu.

„Po sedení sa pustila do ovocia a zeleniny a v priebehu niekoľkých týždňov jedla 50 nových potravín,“ uviedol hypnoterapeut David Kilmurry.

Julie uviedla, že Marta bola až 18. mesiacov úplne normálnym, zdravým batoľaťom. „Až do 18 mesiacov jedla vo vysokej stoličke mäkké jedlo ako normálne dieťa. Potom začala plakávať a jedlo od seba odsúvala. Spočiatku som to zvládala, ale neskôr sa to začalo zhoršovať,“ spomína Julie.

Martha si dokonca aj na rodinné oslavy niesla vlastné biele toasty a čipsy. Boli to jediné veci, ktoré dokázala zjesť. „Teraz sa nemôžem dočkať, až skúsim nové jedlá. Stále budem jesť toasty, ale baví ma koštovať kuracie nugetky a cestoviny,“ znejú slová natešenej školáčky Marthy.