Tunisko zadržalo za jednu noc stovky migrantov: Na plavidlách smerovali do Európy

Tunisko za jednu noc zadržalo v Stredozemnom mori celkovo 246 migrantov, ktorí sa 19 plavidlách pokúšali doplaviť do Európy. Uviedlo to v pondelok tuniské ministerstvo vnútra, informuje AFP.

Uvedený počet migrantov bol zaistený pri operáciách tuniského námorníctva v priebehu noci z 19. na 20. septembra. V prevažnej väčšine išlo o občanov Tuniska, iba 29 pochádzalo z iných krajín.

Počet migrantov, ktorí sa vydávajú z Tuniska na riskantnú plavbu do Európy, dosiahol vrchol v roku 2011 a následne začal prudko klesať. Od roku 2017 však začal opäť stúpať.

Občanov Tuniska v súčasnosti sužuje vysoká nezamestnanosť a nestabilná politická situácia v krajine. Hospodársku situáciu nepriaznivo ovplyvnili aj obmedzenia v súvislosti s epidémiou koronavírusu, pripomína AFP.

Tento rok tuniské úrady zadržali už viac ako 8580 ľudí, z troch štvrtín Tunisanov, ktorí sa pokúšali preplaviť cez Stredozemné more. Mnohí sa pokúšajú dostať do Talianska, ktoré minulý mesiac oznámilo, že tuniských migrantov plánuje repatriovať naspäť do vlasti.

Hlavným východiskovým bodom pre migrantov smerujúcich do krajín EÚ zostáva susedná Líbya, zmietaná dlhoročným konfliktom a anarchiou.