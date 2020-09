Djokovič si po vyhorení na US Open napravil chuť titulom v Ríme: Po výhre nezabudol na trénera Vajdu

Srbský tenista Novak Djokovič sa stal piatykrát víťazom dvojhry na antukovom turnaji ATP v Ríme. Vo finále zdolal ako nasadená jednotka Argentínčana Diega Sebastiana Schwartzmana 7:5, 6:3 a získal rekordný 36. titul z podujatí Masters 1000.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Proti Schwartzmanovi, ktorý vo štvrťfinále vyradil obhajcu titulu Španiela Rafaela Nadala, na začiatku oboch setov prehrával. Dokázal však otočiť nepriaznivý vývoj a získal už celkovo 82. cennú trofej.



"Nemyslím si, že počas turnaja v Ríme som predvádzal svoj najlepší tenis. Hral som však najlepšie práve vtedy, keď som to najviac potreboval. V kľúčových momentoch každého zápasu som zo seba dostal maximum. Som hrdý na to, že sa mi to podarilo. Ďakujem obom mojim trénerom Mariánovi Vajdovi a Goranovi Ivaniševičovi za to, že stoja za mnou v dobrom aj v zlom," uviedol počas slávnostného ceremoniálu Djokovič, ktorý si vylepšil tohtosezónnu bilanciu na 31:1.



dvojhra - finále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-8) 7:5, 6:3