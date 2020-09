Veroniku v Čunove napadol pri venčení agresívny pes: Tragické následky!

Diabolský útok! V bratislavskom Čunove došlo v piatok k brutálnemu útoku bojového stafforda na Veroniku (37), ktorá venčila milovanú sučku Sofinku.

Statný stafford však podľa nej vyštartoval na špica na Schengenskej ulici pred jej domom! Zranenia utrpela aj samotná majiteľka Sofinky, ktorá veľkého psa odsotila no jej malinký psík sa ju odhodl brániť. Nemal šancu. Podobných stretov s týmto psom však bolo podľa majiteľky niekoľko!

Veronika (37) z Čunova vyšla z brány a po pár krokoch sa na ňu a jej malú sučku vyrútil veľký bojový stafford. „Bolo to strašné! Ja som ho síce odsotila, ale Sofinka ma začala brániť a takto dopadla,“ povedala s plačom Veronika. „Predo mnou ju zabil. Nemám rodinu iba tých psíkov, ako sa toto môže stať?“ pýtala sa zrútená žena. Ako dodala, majiteľka čierneho útočníka prišla až po polhodine!

„Ani sa len neospravedlnila,“ nahnevane prezradila nešťastná žena, ktorá chodí na chirurgiu s poraneným prstom. „Podala som aj trestné oznámenie, ale to mi Sofinku nevráti,“ dodala tichým hlasom užialená Veronika s tým, že teraz už iba chce, aby sa nikomu nič podobné nestalo. „Ten pes napadol susedkinho yorkshira, bežne sú to sliepky, našťastie sa to nestalo dieťaťu,“ dodala.

Starostka Čunova Gabriela Ferenčáková potvrdila, že k podobným stretom už došlo, ale našťastie pes nikdy nenapadol ľudí. Polícia však prípad rieši. „V súvislosti s uvedeným prípadom sme dňa 19. septembra prijali oznámenie o priestupku, ku ktorému došlo dňa 18. septembra v mestskej časti Čunovo na Shengenskej ulici,“ uviedol krajský policajný hovorca Michal Szeiff s tým, že správa o výsledku objasňovania priestupku bola v pondelok predložená na Magistrát.