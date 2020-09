Královská akadémia umení nemá na platy: Musia predať Michelangela

Kráľovská akadémia umení v Londýne uvažuje o predaji reliéfu od Michelangela.

Je to jediné mramorové dielo tohto renesančného génia, ktoré sa v Británii nachádza. Lenže akadémia nemá na platy zamestnancov...

Koronakríza tvrdo zasiahla viaceré odvetvia. Postihnutá je aj Kráľovská akadémia umení. Táto inštitúcia vznikla už v roku 1768, no teraz sa borí s veľkými finančnými problémami. Uvažuje sa o prepustení až 150 pracovníkov jej galérie. Niektorí akademici však navrhli, aby namiesto prepúšťania predala Michelangelov reliéf zo svojich stálych zbierok. Jeho cena nie je zverejnená, no odhaduje sa na 110 miliónov eur. To by bohato pokrylo náklady na platy zamestnancov na dlhý čas.

Novinám The Observer jeden z akademikov povedal, že diskusie o predaji sa na pôde inštitúcie už začali. Tí, ktorí sú za predaj, požiadali o zvolanie osobitného stretnutia na túto tému. Šéfka akadémie Rebecca Salter však odmieta uvažovať o tom, že by sa vzdala takého ikonického diela. V zbierkach je od roku 1829, keď zomrela jeho majiteľka lady Margaret Beaumont.

Tondo Taddei

- tondo označuje kruhovú kompozíciu

- ide o mramorový reliéf z rokov 1504 - 1505

- má priemer 107 cm

- hĺbka reliéfu je 7,5 až 22 cm bolo určené pre palác Taddeiovcov vo

- Florencii Michelangelo ho nikdy nedokončil

- Zobrazuje Madonu s malým Ježišom a Jánom Krstiteľom v roku 1822 sa dostalo do Británie

Michelangelo Buonarroti

Otvoriť galériu Keď sa Michelangelo presťahoval z Florencie do Ríma, reliéf nedokončil. Zdroj: getty images

- taliansky renesančný umelec

- žil v rokoch 1475 - 1564

- jeho najznámejšími dielami sú sochy Dávida či Piety a maľba na strope Sixtínskej kaplnky