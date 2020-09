Abstinujúci gambler Michal bol otrokom automatov 15 rokov: Za večer vedel prehrať tisícky eur!

Michal Slavoš (53) je bývalý gambler. Ocitol sa odpísaný spoločnosťou a na pokraji existencie.

V zajatí automatov a chorobnej túžby hrať, hrať a hrať žil neuveriteľných 15 rokov. Vďaka pomocnej ruke kňaza Petra Gombitu, komunite Oáza a hlavne svojej nezlomnej vôli po životnom reparáte sa dnes z trosky stal príkladom obrovskej životnej premeny.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Svoju temnú minulosť má Michal pred očami ešte aj dnes. Hoci ho ťaží, nemá problém o nej hovoriť. Zo zábavy sa stala závislosť, ktorá trvala až 15 rokov. Postupne sa ocitol na úplnom dne, malé výhry ho hnali do ďalších hier, v ktorých v podstate len prehrával.

„Bol to začarovaný kruh, vedel som prehrať aj vyše 2 000 € za večer! Celkovo by sa za tie peniaze dal kúpiť aj dom s veľkou záhradou... Bol som blbcom, no uvedomil som si to až neskôr. Takmer neskoro,“ priznal otvorene Michal, ktorého závislosť bola silnejšia ako rozpoznávanie reality.

Pomoc z neba

Michal si uvedomil, že potrebuje pomoc. Životnú cestu sa mu podarilo nasmerovať správnym smerom vďaka stretnutiu s kňazom Petrom Gombitom a veľkou oporou mu bola aj rodina. „Stal som sa súčasťou komunity, začal som pracovať a hrať na gitare v gospelovej kapele Kalich. Na husle si s nami zahral aj Ondrej Kandráč, ktorý nám veľmi fandí. Vydali sme už aj cédečko,“ hovorí dnes už 10 rokov abstinujúci gambler.

Postupne sa mu podarilo prestaviť svoj rebríček hodnôt. Prešľapy mu manželka Ľubica (52) už odpustila. „Prešiel som očistcom a na zásah zhora, od Boha, som našiel cestu i vieru. Inak by som bol troskou alebo už nie medzi živými,“ hovorí Michal.

Z gamblera stavbár

Keďže je vyštudovaným strojárom, využil príležitosť, aby v úspešnom projekte ponúkol svoje schopnosti ako majster stavebnej skupiny. „Fungujeme v rámci sociálneho podniku, ktorý nás zamestnáva, a našou úlohou sú rôzne práce na stavbách. Robíme omietky, dlažby, obklady, sadrokartóny, plávajúce podlahy,“ prezradil Michal, ktorý si vie slušne zarobiť.

„Dlhov som sa stále celkom nezbavil, dobiehajú ma, ale je to ponaučenie. Keď dnes vidím hrací automat, už ma to neláka a dodržiavam pravidlá, aby bolo všetko tak, ako má byť. Ako krupier by som sa veru neuplatnil, bol by to veľmi tenký ľad...“ priznáva s úsmevom bývalý hráč.