Tvrdé slová Fica na adresu Matovičovej vlády: Amaterizmus a hanba!

Neschopnosť, amaterizmus, neodbornosť a hanba charakterizujú prvý polrok vládnutia kabinetu premiéra Igora Matoviča (OĽANO) podľa opozičnej strany Smer-SD.

Reakciu TASR poskytol hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. Poukázal na niektoré kauzy novej vlády, ako aj na neplnenie predvolebných sľubov. Zároveň strana reagovala na pondelkové vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) k viacerým medializovaným témam. Podľa strany tým Kollár dokázal svoje zúfalstvo a to, že ľudia ako on nepatria do politiky.

"Vláda Igora Matoviča sľubovala odbornosť, slušnosť, a najmä transparentnosť. Namiesto toho sme svedkami dosadzovania svojich (neúspešných) straníckych kandidátov na významné štátne posty - na ktorých sa väčšina z nich moc dlho ani neohreje," podotkol Smer-SD. Tvrdí tiež, že neschopnosť vlády na úkor slovenských občanov je citeľná na dennej báze. "Ak by sme mali stručne charakterizovať vládu Matoviča a jej prvý polrok (ne)vládnutia, vystačili by sme si so slovami ako neschopnosť, amaterizmus, neodbornosť a hanba," poznamenal.

Mažgút tiež skonštatoval, že pondelková tlačová konferencia šéfa parlamentu potvrdila doterajšie vyjadrenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica. "Fico bol jediný, ktorý v parlamente pri voľbe predsedu NR SR oponoval kandidatúru Borisa Kollára a otvorene mu pripomenul všetky zlyhania, ktoré ho neoprávňujú na výkon verejných funkcií," uviedol Smer-SD.

Kollár v pondelok informoval, že sa stretol so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom pre "ataky" zo strany niektorých médií a žiadal uplatňovanie rovnakého metra. Deklaroval, že obsah médií nechcel ovplyvňovať. Na svoju komunikáciu s transrodovou modelkou reagoval tým, že nemá dôvod sa ospravedlniť, lebo to bola súkromná komunikácia. "Všetci vedia, aký som, popíšem si s každým," podotkol. Na otázku, či sa nebojí, že naňho nasadia volavku, odpovedal, že nech to pokojne niekto urobí. "Keď sa to bude dať a bude to pekná baba, tak sa s ňou aj vyspím," povedal.

Predseda Národnej rady SR sa podľa informácií Denníka N v piatok (18. 9.) podvečer stretol s Haščákom. Schôdzka v hoteli v centre Bratislavy trvala takmer hodinu. Kollár tvrdí, že s Haščákom hovoril o článkoch v Plus 7 dní a Plus 1 deň, ktoré idú proti nemu. Šéf Penty povedal, že s predsedom parlamentu chcel debatovať, lebo začal písať knihu, ktorá je aj o politike.