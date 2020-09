V popradskej nemocnici to vrie: Hrozivé slová zamestnancov! Pacienti s COVID-19 izolovaní len igelitom?

Dramatická situácia v popradskej nemocnici vyústila do odchodu riaditeľa! Odstúpenie Antona Hanušína (52) žiadali zamestnanci v petícii, ktorú podpísalo vyše 500 osôb.

Napokon sa tohto kroku po stretnutí ministra zdravotníctva Mareka Krajčího so zamestnancami dočkali. Riaditeľovi okrem iného vyčítali aj čoraz väčšie problémy zdravotníckeho zariadenia v súvislosti so šíriacou sa pandémiou. Majú totiž niekoľko pozitívnych pacientov, sestričiek ba aj doktorov, pričom časť personálu čaká v domácej karanténe na výsledky testov.

Nedávno vymenovaný riaditeľ popradskej nemocnice Anton Hanušín (52), ktorý predtým pracoval na Ministerstve zdravotníctva SR a robil aj riaditeľa v niekoľkých nemocniciach, vydržal vo funkcii len tri mesiace. Zamestnancom sa jeho pôsobenie nepozdávalo, preto spísali petíciu za jeho odvola nie a situáciu prišiel na miesto riešiť aj minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Ten vedel o petícii, ktorú nám dodal personál nemocnice, a ktorú podpísalo vyše 500 ľudí, pričom zamestnancom prekážalo aj to, že za mesiace jeho riadenia odišli štyria primári, ku ktorým sa pripojili mnohí atestovaní lekári. Aj preto žiadali personálnu zmenu a k nej napokon došlo...

Priznal slabú podporu

Personál nemocnice podporila aj Slovenská komora lekárov, no ministerstvo zdravotníctva za riaditeľom stálo až do pondelňajšej schôdze ministra Krajčího so zamestnancami. To sa však zmenilo po dlhých rozhovoroch. Riaditeľ Hanušín sa napokon svojej funkcie na výzvu ministra vzdal. Exriaditeľ napokon zhodnotil svoje pôsobenie stručne. „Na to, aby ste mohli robiť zmeny, si musíte získať ľudí. To sa mne, bohužiaľ, nepodarilo, čo ma mrzí. Je jasné, že v tejto situácii sa nedá pokračovať, lebo zamestnancov musíte mať na svojej strane, a to ja nemám,“ uviedol Hanušín. K jeho pôsobeniu sa vyjadril aj minister.

„Mne je to ľúto, lebo zámery mal veľmi dobré a prišiel na množstvo problémov, ktoré táto nemocnica má, a začal ich aj veľmi dobre riešiť. Prišiel aj na množstvo nekalých biznisov. Škoda, že sme nemohli dotiahnuť mnohé veci ďalej.vysvetlil Krajčí. Vo štvrtok prebehne zasadnutie predstavenstva, kde bude poverený vedením nemocnice niekto iný až do ukončenia výberového konania, čo bude najneskôr do pol roka. V nemocnici však riešia aj ďalšie pálčivé problémy.

Nakazení za igelitom

Podľa pracovníkov nemocnice nie sú dobre pripravení na druhú vlnu pandémie COVID-19. „Nie je kam umiestniť pozitívnych pacientov s COVID-19 a kým sa nevylúči ich pozitivita, majú byť umiestnení na jiske a v izbe majú byť oddelení akýmsi igelitom. Takto umiestnení pozitívni pacienti, ktorých nemali kam umiestniť, už nakazili negatívnych, s ktorými boli v izbe, lebo proste nie je pre týchto ľudí vyhradený nielen personál, ale ani lôžka,“ napísali zamestnanci Novému Času, ktorí chceli zostať v anonymite.

Vedenie nemocnice však tvrdí niečo iné: „Nemocnica nemá Regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené vyčlenenie lôžok na infektologický profi l, ale je pripravená tak urobiť v prípade, že také nariadenie dostane. Celkovo vie vyčleniť 56 lôžok a disponuje 10 ventilátormi.“ Napriek vnútorným problémom sa podľa personálu situácia nevyvíja najlepšie ani z pohľadu službukonajúcich lekárov. „Ťažko chorí polymorbidní pacienti ležia vedľa pozitívnych na COVID-19. Personál je v karanténe, alebo sa s príznakmi lieči doma. S horúčkami ležia 3 lekári a 4 sestry. Nemá kto slúžiť. Na oddelení pracujú absolventi 2 mesiace po škole,“ píše sa v správe zamestnancov.

V karanténe navyše skončili aj praktikantky zo Strednej zdravotníckej školy v Poprade, ktoré pomáhali v boji s pandémiou.povedal riaditeľ školy Milan Bednár. Hovorkyňa popradskej nemocnice Sylvia Galajda situáciu nevidí až tak zle, no avizovala, aké oddelenia plánujú zatvárať ako prvé. „Zmenou pandemického plánu nemocnice, ktorý presunul starostlivosť o COVID-19 pacientov do samostatného pavilónu. V očakávaní zhoršenia situácie sa ako prvá obmedzuje plánovaná ortopedická operatíva,“ uzavrela Galajda.