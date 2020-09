Vychudnutá Jankovská po 9 dňoch hladovky pred súdom: Jeden detail udrel do očí

Má za sebou ťažký deň! Špecializovaný trestný súd v pondelok rozhodoval o predĺžení väzby bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej (49).

Tá bola ešte v marci zadržaná pri policajnej akcii Búrka a obvinená z korupcie a z prijímania úplatku. Na súd prišla vychudnutá na kosť, keďže už vyše týždňa drží protestnú hladovku, počas ktorej prijíma len tekutiny.

Súd rozhodoval, či ju ponechá vo väzbe, alebo ju prepustí na slobodu. Jankovská dorazila do Banskej Bystrice pred obedom v sprievode kukláčov a značne pochudnutá. Dôvodom je jej protestná hladovka, ktorú drží už druhý týždeň pre pocit porušovania jej základných práv. Prijíma len tekutiny v podobe čistej vody a čaju. Po hodine vypočúvania ju eskortovali naspäť do banskobystrickej väzby.

„Určite nemôžem povedať, že by na tom bola dobre, ale má sa primerane k tomu, že drží hladovku. Zatiaľ si jej stav nevyžadoval hospitalizáciu,“ povedal jej advokát Peter Erdös. Napriek hladovke prišla bývalá štátna hodnostárka na súd upravená. Dokonca to vyzeralo tak, že má zafarbené vlasy. Erdos priznal, že apelovali najmä na to, že vyšetrovateľ vraj v jej prípade neurobil už mesiac žiadny úkon a žiadali jej vyšetrovanie na slobode. Súd napokon rozhodol, že vo väzbe zostane čakať aj naďalej a to až do marca.

Jankovská vyhlásila hladovku krátko po tom, čo jej na krk prednedávnom pribudla ďalšia kauza okolo prevzatia trenčianskeho baru Fatima. V prípade figuruje aj mafián Peter Čongrády, ktorý mal o luxusnú nehnuteľnosť záujem. Bývalá štátna tajomníčka mu mala k tomu dopomôcť a o reštauráciu tak prišiel trenčiansky podnikateľ Ondrej Janíček. Jankovská však výpovede svedkov v prípade odmieta a označuje ich za klamstvá.

Súd okrem Jankovskej rozhodoval aj o väzbe pre ďalších dvoch bývalých sudcov - Denisu Cvikovú a Richarda Molnára. Cviková mala pomáhať inej sudkyni s prípravou rozsudku v kauze televíznych zmeniek, v ktorej mali rozhodnúť v prospech neprávoplatne odsúdeného mafiána Mariána Kočnera. Molnár mal byť takisto zapletený v nečestných praktikách, ktoré polícii opísal bývalý sudca Vladimír Sklenka.

Môže si farbiť vlasy

Monika Kacvinská, hovorkyňa ZVJS

- Ak orgán činný v trestnom konaní nepožiadal, aby vzhľad obvineného zostal v záujme trestného konania bez zmeny, možno obvinenému na jeho požiadanie upraviť vlasy, fúzy a bradu. Obvinený je podľa potreby bezplatne strihaný; vlasy a fúzy si obvinený musí udržiavať čisté. Bezplatné strihanie zabezpečuje určená väznená osoba. Uvedené sa však nevzťahuje na farbenie vlasov, ktoré si môže realizovať obvinený napr. zakúpením farby na vlasy v ústavnej predajni.