Kollár vysvetľuje, prečo sa stretol s Haščákom: Politický analytik to jasnejšie pomenovať nemohol

Prehovoril o tajnej schôdzke.

Predseda parlamentu Boris Kollár (55) v piatok šokoval stretnutím s miliardárom a šéfom Penty Jaroslavom Haščákom (51), ktorý sa preslávil aj účinkovaním v korupčej kauze Gorila či kamarátstvom s Marianom Kočnerom (57). Kollár, ktorého hnutie je členom „protikorupčnej vlády“, tak musel vysvetľovať, prečo sa mimo oficiálneho programu stretáva práve s mužom, proti ktorému bojuje aj sám premiér.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Meno Borisa Kollára sa v posledných týždňoch skloňovalo najmä v súvislosti s pikantnými správami s transgender modelkou Paris Nemc. Kollár komunikáciu priznáva, no tvrdí, že si len robil žarty. „Teraz sa to objavilo a ako som si dovolil písať a či by som sa nemal ospravedlniť. Nie som ochotný sa komukoľvek za túto komunikáciu ospravedlňovať. Bola to moja súkromná komunikácia a nebola určená pre verejnosť. Či by som sa nemal ospravedlniť Paris Nemc? Nie, lebo som si robil srandu, zabával som sa, možno aj na jej účet, ona sa zabávala na môj, obidvaja sme tú hru prijali, preto sa ona nemusí mne ospravedlňovať a ani ja jej,“ hovorí Kollár.

Vo virtuálnom svete si vraj píše s kadekým s vysvetlením, že „pri tom relaxujem“. „Niektorí politici relaxujú pri alkohole, však ste si to všimli, že sa tu potácajú po parlamente. Niektorí rozkrádajú verejné financie,“ vysvetľuje Kollár.

Práve o tom mala byť aj schôdzka s Haščákom. „Žiadal som, aby zariadil, aby sa meralo jedným metrom,“ tvrdí na margo novinárov vo vydavateľstve, ktoré spadá pod Haščáka. Zoči-voči si chcel vydiskutovať, prečo vraj na neho útočia, no nechcel ovplyvňovať obsah médií. Haščáka sa vraj pýtal, prečo idú na neho útoky len z jeho médií a či sa články o ňom písali na základe Haščákových osobných pokynov.

„Nevidím do jeho hlavy, neviem, prečo sa chcel so mnou stretnúť, alebo čo bol jeho hlavný dôvod. Mojím bola diskreditácia, ktorá trvá od volieb,“ reagoval Kollár. Odmieta, že by podnikateľovi niečo sľuboval. „Keby som chcel robiť tajné veci, tak nepôjdem do hotela môjho kolegu, kde je plná terasa ľudí,“ dodal.

Haščák ešte v piatok svoje stretnutie s Kollárom vysvetľoval aj tým, že píše knihu. Odmieta, že by Penta zasahovala do toho, ako fungujú redakcie, a diskusiu s Kollárom opísal ako všeobecnú.

Vyvolávajú otázniky

Tomáš Koziak, politický analytik

- Oligarchom nemôže nikto zakázať podnikať v mediálnej oblasti. Je to lukratívna záležitosť, takže to musíme akceptovať. Podstatné však je, aby sme nastavili pravidlá v spoločnosti tak, aby prostredníctvom médií nemohli príliš ovplyvňovať politické dianie. Dôležitejšie, ako to stretnutie vysvetľujú, je všímať si vzťah medzi Haščákovými médiami a Kollárom, ktorý môže mať snahu ovplyvňovať to, ako o ňom píšu.

VÝROKY

- Môj dôvod bola diskreditácia, ktorá trvá od volieb. Žiadal som, aby zariadil, aby sa meralo jedným metrom.

- Ja neskrývam nič, píšem si s tisíc ľuďmi, tisícmi ženami, aj s gender ľuďmi, ktorí jedni sa mi vyhrážajú, jedni nadávajú, jedni koketujú. Robím si srandu, zabávam sa. Pánovi Haščákovi nevidím do hlavy a neviem, prečo sa chcel stretnúť.

- V tomto virtuálnom svete si píšem s kadekým a relaxujem pri tom.

- Všetci ste vedeli, že laškujem so ženami, áno, je to pravda, robil som to v minulosti, robím to teraz a budem to robiť aj v budúcnosti. Taký som, ale keď raz ľuďom poviem, že niečo splním, tak ich nikdy nepredám.

- Keby som chcel robiť tajné veci, tak nepôjdem do hotela môjho kolegu, kde je plná terasa ľudí.

- Kľudne nech si nasadí tú volavku, a keď sa bude dať a bude to pekná baba, tak sa s ňou aj vyspím. Však som to ja.