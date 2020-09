Matovič na tlačovke: Pellegrini a Fico vedeli o pochybných krokoch spoločnosti Arca už dva roky

Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že expremiéri Peter Pellegrini (Hlas-SD) a Robert Fico (Smer-SD) zrejme vedeli o pochybných krokoch spoločnosti Arca už od roku 2018.

Mali ich na to vtedy upozorniť priamo zamestnanci spoločnosti, ktorí o tom v súčasnosti informovali aj Matoviča. Premiér dodal, že títo ľudia sú ochotní svedčiť, ak uvidia, že to vláda myslí vážne s očistou štátu. Podotkol, že ak Fico s Pellegrinim nič po upozornení neurobili, rovnako sú páchateľmi skutku. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii. Dodal, že v tejto súvislosti bude iniciovať aj zmenu zákona, aby boli ľudia chránení pred podobnými prípadmi.

Matovič priblížil, že ľudia, ktorí ho informovali, tvrdia, že v roku 2018 informovali Fica aj Pellegriniho o tom, že skupina Arca robí "podivné investície". Mali ich žiadať, aby zakročili cez Národnú banku Slovenska (NBS) a upozorňovali ľudí, že tieto investície môžu byť pochybné a finančná skupina môže skrachovať.

Premiér sa pýta, čo títo expremiéri urobili s danými informáciami. "V prípade, ak ich odpoveď bude taká, že neurobili nič a len sa prizerali, sú spolupáchatelia skutku, ktorý urobila táto finančná skupina, ktorá podľa všetkého zavádzala ľudí. Na základe toho tisícky ľudí na Slovensku alebo v Českej republike prídu o svoje investované prostriedky," povedal.

Smer-SD v pondelok informoval, že podal trestné oznámenie na spoločnosť Arca Investments pre podozrenie zo spáchania trestného činu zvýhodňovania veriteľa. Podozrenie podľa strany vyvolávajú zmenky vo výške 600.000 eur, ktoré kúpila rodina premiéra Matoviča.

Premiér už potvrdil, že jeho manželka má tri zmenky v Arca Investments, každú vo výške 200.000 eur. Celkovo teda v hodnote 600.000 eur. Zmenky sú podľa jeho slov z roku 2019 a 2020. Tvrdí, že jeho žena nemá ani jednu vyplatenú a veriteľov neokradla. Dodal, že o financie manželky sa nestará už 14 rokov a že investíciu vykonala v čase, keď už bol premiérom. Deklaroval, že jej žiadne informácie neposunul a že investovala preto, lebo nemala informáciu, že ide o nebezpečnú investíciu.