Najhoršia Tour Petra Sagana: Prečo mu to tentoraz nevyšlo? 6 dôvodov podľa odborníkov

Hlavu v smútku z toho nemá. Peter Sagan (30) tento rok nedoviedol do úspešného konca boj o zelený dres na Tour de France.

Vôbec prvýkrát od roku 2012 dokončil najslávnejšie preteky bez toho, aby bol v parížskom cieli pod Víťazným oblúkom dekorovaný na pódiu v zelenej farbe. Zdolal ho Ír Sam Bennett, ktorý svoj triumf v bodovacej súťaži zvýraznil víťazstvom v záverečnej etape s tradičným dojazdom na Elyzejských poliach. Sagan sa po vlaňajšom zisku rekordného siedmeho zeleného dresu ôsmeho zatiaľ nedočkal.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Druhé miesto v bodovačke zhodnotil tak, ako to vie len on. „V pohodičke, práveže lepšie ako predtým. Mám menej povinností, nemusím ísť na pódium, nikto ma neotravuje. A hlavne, nie aby si všetci uvedomili, že som len človek, ale všetci sú zvyknutí, že všetko je samozrejmosť. To nie je pravda, o všetko treba bojovať,“ povedal Sagan pre RTVS. Peter si zvykol v minulosti po Tour de France odfúknuť, lenže táto posunutá sezóna má v nabitej jeseni iné pravidlá hry. Už o necelé dva týždne na neho čaká prvýkrát v kariére štart na Giro d’Italia.

Aj na týchto nemenej prestížnych a náročných pretekoch Grand Tour sa možno pokúsi o zisk dresu určeného pre víťaza bodovacej súťaže. „V kondícii som, teraz sa musím mentálne zregenerovať. Takéto preteky sú o veľkom psychickom vypätí, stále sa niečo deje. Tento rok na Tour bola len jedna pomalšia etapa, inak sme každý deň išli naplno. Je to fyzické aj psychické vypätie. Musím prísť na Giro čerstvý, s chuťou ďalej bojovať. Teraz si chcem užiť čas so synom,“ dodal trojnásobný majster sveta a rozhodol sa komentovať aj prestupové chýry.

Počas tohtoročnej Starej dámy totiž vyplávali na povrch zvesti o jeho predčasnom konci v tíme Bora. „Neviem o ničom, čo by sa malo meniť, prípadne, že by bol tím nespokojný. S Ralphom Denkom (generálny manažér tímu) som každý deň a myslím si, že je všetko v poriadku,“ uzavrel Sagan.

Spokojný s celkovým výsledkom je aj športový riaditeľ Bory Ján Valach. „Z našej strany to bol super súboj. Očakávaný výsledok sa síce nedostavil, no sme spokojní. Bohužiaľ, Peter v zelenom neskončil, bola to smola. Sme toho názoru, že body za penalizáciu mali zostať na mieste u nás. Už sa to zvrátiť nedá. My sme robili, čo sme mohli, boli sme aj za komisármi, no nakoniec to nevyšlo,“ zhodnotil Valach.

6 dôvodov podľa odborníkov

Peter Privara (60), šéf SZC Otvoriť galériu Peter Privara (60) Zdroj: getty images

1. Mal veľkú konkurenciu

Od začiatku bolo jasné, že tento rok bude konkurencia oveľa väčšia. Na zelený dres si brúsilo zuby viacero špičkových cyklistov.

2. V priamych súbojoch nestíhal

Aj Peter úprimne priznal, že Sam Bennett bol na rovine rýchlejší. Ak ho chcel poraziť, musel použiť svoj cyklistický kumšt. K tomu však patrí aj trošička šťastia, ktoré tento rok Petrovi naklonené nebolo.

3. Tím ho slabo podporoval

Niektoré situácie neboli dobre vykomunikované s tímom. No a, samozrejme, uškodila mu aj neoprávnená penalizácia. Myslím si však, že celkový výsledok bol fantastický. Peťo bojoval a to je hlavné.

Peter Velits (35), bývalý pretekár Otvoriť galériu Peter Velits (35) Zdroj: getty images

4. Nemal ideálnu prípravu a oddych

Peter vie najlepšie, čo sa stalo. Ja môžem iba polemizovať. Všetci vieme, aká je situácia s koronou. Peťo nemal ideálnu prípravu. Celý jarný program sa mu rozsypal, potom zase nemal poriadny oddych... Dokonca nešiel ani Kaliforniu, s ktorou sú spojené viaceré sústredenia.

5. Chýbalo mu šťastie

Nedá sa povedať, že by tento rok na Tour vybuchol ako napríklad Bernal. Ale áno, v minulosti sme boli u neho zvyknutí na iné výsledky. Niekedy proste chýbalo šťastie, napríklad keď mu padla reťaz.

6. Súperi boli dravejší

Uškodila mu aj penalizácia, ale keby sme to prepočítali, tak by Bennett vyhral napriek tomu. To by som teda nepovažoval za zlomové. Bennett bol dravejší a rýchlejší, to v konečnom dôsledku priznal aj sám Peter.

Bora zarobila 72 020 eur

Tím UAE Emirates skončil v súťaži družstiev na Tour de France až na deviatom mieste, ale zároveň suverénne ovládol rebríček odmien na práve skončenom 107. ročníku najslávnejších etapových pretekov. Cyklisti tímu zo Spojených arabských emirátov zarobili oficiálne 623 930 eur, ale fakticky sa o to postaral iba jeden ich jazdec - Tadej Pogačar. Na druhom mieste v súťaži odmien skončil tím Jumbo-Visma s 359 460 eurami. Tretí Trek-Segafredo zarobil 165 150 eur.

Nemecký tím BORA-Hansgrohe zarobil 72 020 eur, čo stačilo na desiatu priečku v špeciálnom hodnotení. Pre porovnanie, víťaz súťaže družstiev Movistar skončil vo finančnom ohodnotení na štvrtom mieste so ziskom 138 790 eur a piaty bol Sunweb s najbojovnejším jazdcom tohtoročnej edície TdF Marcom Hirschim. Úplne poslednú priečku v rebríčku odmien obsadil tím Arkéa-Samsic s 15 800 eurami.