Rio Ferdinand o tom, prečo skončil v Manchestri United: Fanúšikovia začali okamžite zúriť!

Rio Ferdinand (41) bol oporou pre Manchester United dlhých 12 rokov. S klubom vyhral takmer všetko, čo sa dalo. A čo za to? Zbaľ sa a hľadaj si nový klub.

Rio, ktorý v anglicku pôsobí ako futbalový expert v televíziách počas zápasov Premier league sa najnovšie rozhovoril o tom, ako to vlastne bolo s jeho odchodom."Bolo tesne pred koncom sezóny. Posledný zápas sme hrali proti Southamptonu. Akurát mi končila zmluva.hovorí skúsený anglický stopér.Po zápase je normálne, keď do šatne príde tréner spolu s riaditeľom, v tomto prípade Edom Woodwardom, aby hráčom buď zagratulovali k výhre alebo povedali zopár motivačných slov. "V tom si ku mne sadol Ed. Bolo tesne po zápase, mal som na sebe ešte kopačky aj dres.Ostal som v šoku, pretože som sa nemohol ani len rozlúčiť s fanúšikmi a ani sa mi nedostalo dôstojného odchodu," pokračuje Rio.Po tejto skúsenosti mu to všetko doplo.Fanúšikovia sa po vypočutí tohto rozhovoru doslova zbúrili a žiadajú okamžité odstúpenie Eda Woodwarda z funkcie v ktorej je od roku 2012.