Odkaz Pellegriniho Kollárovi: Jednu vec by si už konečne mohol uvedomiť

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) dehonestuje druhú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte.

Tvrdí to podpredseda parlamentu a líder novej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini. Kollár to podľa neho potvrdil svojou pondelkovou reakciou na viaceré medializované informácie. Pellegrini podotkol, že šéf parlamentu by sa mal začať správať adekvátne svojmu postaveniu.

"Predseda parlamentu svojimi dnešnými vyjadreniami v súvislosti s jeho súkromným životom a rokovaním s predstaviteľom finančnej skupiny potvrdil, že dehonestuje druhú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte. Pre Slovenskú republiku a jej renomé, pre verejnosť by bolo užitočné, ak by si uvedomil, aký významný post zastáva a začal sa primerane tomu aj správať," uviedol Pellegrini v reakcii, ktorú TASR zaslala hovorkyňa strany Hlas Patrícia Medveď Macíková.

Kollár v pondelok informoval, že sa stretol so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom pre "ataky" zo strany niektorých médií a žiadal uplatňovanie rovnakého metra. Deklaroval, že obsah médií nechcel ovplyvňovať. Na svoju komunikáciu s transrodovou modelkou reagoval tým, že nemá dôvod sa ospravedlniť, lebo to bola súkromná komunikácia. "Všetci vedia, aký som, popíšem si s každým," podotkol. Na otázku či sa nebojí, že naňho nasadia volavku, odpovedal, že nech to pokojne niekto urobí. "Keď sa to bude dať a bude to pekná baba, tak sa s ňou aj vyspím," povedal.

Predseda Národnej rady SR sa podľa informácií Denníka N v piatok podvečer stretol s Haščákom. Schôdzka v hoteli v centre Bratislavy trvala takmer hodinu. Kollár tvrdí, že s Haščákom hovoril o článkoch v Plus 7 dní a Plus 1 deň, ktoré idú proti nemu. Šéf Penty povedal, že s predsedom parlamentu chcel debatovať, lebo začal písať knihu, ktorá je aj o politike.