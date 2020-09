V Rakúsku pribudli stovky nakazených koronavírusom: Hlavným ohniskom nákazy už nie je Viedeň

Rakúsko zaznamenalo za uplynulých 24 hodín 563 nových prípadov nákazy koronavírusom.

Po dlhom čase sa na prvom mieste v počte infikovaných osôb nenachádza Viedeň, ale spolková krajina Dolné Rakúsko, kde hlásili v pondelok 181 novonakazených. S odvolaním sa na údaje tamojšieho ministerstva vnútra o tom informoval spravodajský server OE24.

Od začiatku pandémie COVID-19 zaznamenali v Rakúsku 38.658 pozitívnych výsledkov testov, pričom testovaných bolo celkovo 1.458.095 osôb. Momentálne je v krajine 8375 aktívnych prípadov. Ochoreniu COVID-19 podľahlo 767 pacientov a 29 516 sa doposiaľ uzdravilo. V priemere pribudlo v Rakúsku za posledných sedem dní denne 731 nakazených. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 364 pacientov, z ktorých 67 leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober na tlačovej konferencii vyjadril nádej, že pozitívny vplyv na vývoj počtu nakazených by mohli mať opatrenia týkajúce sa obmedzení v baroch, kluboch a na súkromných podujatiach, ktoré vstúpili do platnosti v pondelok. "To by malo zaúčinkovať," uviedol v tejto súvislosti. Od pondelka sú v Rakúsku vo vnútorných priestoroch zakázané súkromné stretnutia viac ako desiatich osôb, a to s výnimkou pohrebov, náboženských podujatí a demonštrácií. Za jedným stolom v gastronomických prevádzkach môže sedieť najviac desať ľudí a konzumácia jedál je povolená len pri stole.