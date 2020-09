Šokujúco úprimný predseda parlamentu: Kollár prehovoril o stretnutí s Haščákom aj o sexe s volavkou

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) a líder vládneho hnutia Sme rodina Boris Kollár tvrdí, že si chcel s Jaroslavom Haščákom „zoči-voči“ vydiskutovať, prečo naňho útočia médiá vlastnené finančnou skupinou Penta.

Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že sa rozprávali aj o „rovnakom metri“ voči politikom.

Kollár tvrdí, že Haščákovi „nevidí do hlavy“ a nevie, prečo sa s ním chcel stretnúť. „Možno sa naozaj prišiel pozrieť na Kollára a niečo z toho do knihy dá,“ povedal. Dôvodom stretnutia zo strany šéfa parlamentu bola podľa jeho slov snaha o diskreditáciu, ktorá „tu je už od volieb“.

„Chcel som vedieť, či to ide na jeho príkaz,“ povedal predseda parlamentu. „Keby som chcel robiť tajné veci, nepôjdem s ním o štvrtej poobede do reštaurácie môjho kolegu,“ dodal. Tvrdí, že má čisté svedomie a má aj svedkov toho, že počas rozhovoru riešil len útoky médií.

Novinár sa predsedu parlamentu pýtal, či sa nebojí, že na neho nasadia volavku. Takúto priamu odpoveď čakal málokto. "Kľudne nech ju na mňa nasadia. Keď sa to bude dať a bude to pekná baba, tak sa s ňou aj vyspím," povedal a dodal, že je to predsa on.

Boris Kollár sa stretol so spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom v piatok 18. septembra v hoteli koaličného poslanca NR SR Martina Borguľu (Sme rodina). Predseda parlamentu tvrdí, že s Haščákom hovoril o článkoch v týždenníku Plus 7 dní, ktoré „idú proti nemu“. Haščák v tejto súvislosti povedal, že s predsedom parlamentu chcel debatovať, lebo začal písať knihu, ktorá je aj o politike. Obaja potvrdili, že sa stretli prvýkrát v živote.