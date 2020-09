Minister Gröhling o vysokých školách a univerzitách: Sú na začiatok roka pripravené?

Vysoké školy a univerzity sú na začiatok nového akademického roka 2020/2021 pripravené, uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Zároveň si nemyslí, že dôjde k celoplošnému zatváraniu škôl. "Čo sa týka univerzít a vysokých škôl, myslím, že to bude pozitívne, lebo to ukazuje aj regionálne školstvo. Bol som na stretnutí so Slovenskou rektorskou konferenciou a bol som ubezpečený, že vysoké školy budú reálne zvládať túto situáciu a sú predpripravené na to, ak by sa niečo stalo, aby prešli na dištančné vzdelávanie," poznamenal minister. Zároveň si nemyslí, že príde k celoplošným opatreniam. "Predpripravili sme celé prostredie na to, aby sme šli lokálnym spôsobom. Tak ako teraz vieme identifikovať danú školu alebo triedu, tak vieme identifikovať aj skupiny v rámci vysokých škôl," povedal šéf rezortu školstva.

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave sa pripravila na začiatok zimného semestra podľa opatrení, ktoré nariadili regionálni hygienici, ktoré následne ďalej rozpracovali. "Viaceré fakulty začínajú v dištančnom režime. Niektoré fakulty začínajú tak, že majú v prvej časti laboratórne cvičenia," uviedol Fikar.

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave očakáva nástup takmer 23.000 študentov všetkých stupňov štúdia, z ktorých viac ako 2500 je zo zahraničia. "Počty ešte nie sú konečné, zápisy sa uzavrú v priebehu troch týždňov. Najväčší počet prvákov nastupuje na Právnickú a Lekársku fakultu UK," uviedla hovorkyňa UK Lenka Miller. Výučba na sa UK bude v zimnom semestri na každej fakulte realizovať inak. Niektoré predmety bude možné realizovať online a iné sa uskutočnia prezenčne. Právnická fakulta UK bude vyučovať výlučne dištančne. Rektor UK Marek Števček odporúčal dekanom fakúlt realizovať vzdelávacie činnosti prezenčne aspoň pre študentov prvých ročníkov.

Minister poznamenal, že v Bratislave sa už vyskytli študenti, ktorí boli pozitívne testovaní a liečili sa priamo na internáte. "Vysoké školy to zvládli, lebo to bolo nízke číslo. Ak by to bolo vysoké číslo, budeme nápomocní a budeme sa snažiť to riešiť. Máme aj karanténne zariadenia, ktoré vieme poskytnúť," povedal minister. Pripomenul, že sa môže prejsť aj na dištančnú formu vzdelávania. Rektor STU v súvislosti so zahraničnými študentmi univerzity uviedol, že najskôr idú do Gabčíkova, kde sa im urobia testy. "Máme už aj prvých päť pozitívnych študentov z Ukrajiny," poznamenal Fikar.

UK nezaznamenala pokles počtu zahraničných študentov. "Znížil sa však počet gréckych študentov, ktorí k nám tradične chodia študovať medicínu a farmáciu. Na druhej strane sa zvýšil počet ukrajinských študentov, ktorí tvoria tretiu najväčšiu skupinu študentov zo zahraničia," uviedla Miller s tým, že najväčší záujem pretrváva z Nemecka, Nórska, Iránu, Rakúska či Islandu.