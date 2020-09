Obranca Tampy Erik Černák verí v obrat: Séria bude dlhá a náročná

Slovenský hokejový obranca Erik Černák (23) z Tampy Bay Lightning verí, že jeho tím otočí finálovú sériu Stanleyho pohára s Dallasom Stars.

"Blesky" v prvom zápase finále play off NHL prehrali 1:4, no ako Černák zdôraznil počas dňa voľna v Edmontone, jeho mužstvo má veľkú silu.

Tampa mala po náročných sériách s Columbusom, Bostonom a New Yorkom Islanders pred finále menej času na regeneráciu ako jej súper.

"Poviem pravdu, nebolo to príjemné. Nemali sme veľa dní na odpočinok. Dallas na nás hneď vybehol, forčekoval nás azda všetkými hráčmi. V prvej tretine bolo cítiť, že sme sa museli lepšie adaptovať na tento štýl. Ako však plynul zápas, boli sme lepší a lepší. V tretej tretine sme ukázali, čo je v nás a ako vieme hrať. Dúfam, že budeme pokračovať v takom výkone, aký sme predviedli v tretej tretine," citoval Černáka portál hockeyslovakia.sk.

Dvadsaťtriročný zadák hrá v zámorí už päť rokov, no v profilige pôsobí len druhý rok. "Veľmi si to užívam. Veď hrať vo finále play off NHL, to sa nedeje každý rok. Podarilo sa mi to už v mojej druhej profiligovej sezóne, som spokojný. Dúfam, že sériu dotiahneme do víťazného konca. Určite bude náročná a dlhá, možno až sedemzápasová. Nebude to jednoduché. A hoci sme prehrali prvý zápas, ďalej dáme do toho všetko. V našom mužstve tkvie veľká sila. Dúfam, že to zvládneme," povedal Černák na tlačovej konferencii počas voľného dňa.

Druhý finálový duel je na programe v noci na utorok o 2.00 SELČ.