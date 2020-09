Skvelá správa: Belgická firma by mala v novom závode v Detve zamestnať stovky ľudí

Spoločnosť Punch Precision Detva, ktorá je dcérskou firmou belgickej firmy Punch Corporation NV, by mala do roku 2023 vytvoriť v novej prevádzke 352 pracovných miest.

Firma plánuje v Detve spustenie výroby hliníkových výkovkov do podvozkov osobných automobilov, na čo by mohla od štátu dostať investičný stimul vo výške 4,45 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania.

Punch chce do konca budúceho roka preinvestovať viac ako 40 miliónov eur, a na tento zámer požadoval od štátu investičnú pomoc vo výške 5,45 milióna eur. MH navrhlo schváliť poskytnutie investičnej pomoci v maximálnej hodnote 4,45 milióna eur, z toho vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v maximálnej výške jeden milión eur a vo forme úľavy na dani z príjmu v maximálnej výške 3,45 milióna eur.

Okres Detva podľa predloženého materiálu patrí k znevýhodneným okresom. V Detve bola v auguste podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nezamestnanosť na úrovni 7,57 %. Zamestnanie by si v novej prevádzke mohli nájsť aj pracovníci z okresov Lučenec, Poltár či Rimavská Sobota, ktoré v porovnaní nezamestnanosti patria k najhorším na Slovensku.

Akciová spoločnosť Punch Corporation NV je súčasťou skupiny Punch, ktorej tržby v roku 2019 dosiahli takmer 582 miliónov eur. Skupina patrí k svetovej špičke vo vývoji a výrobe automatických prevodoviek. Ku koncu roka 2019 skupina Punch zamestnávala 1580 zamestnancov.