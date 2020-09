Pojednávanie v kauze kontroverzných šekov pokračuje: Kotleba opäť namieta zaujatosť sudkyne

Predseda politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v kauze kontroverzných šekov opätovne namietol zaujatosť samosudkyne Ruženy Sabovej.

Dôvodom je podľa neho podnet, ktorý sudkyňa adresovala na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA).

Podľa Mariana Kotlebu sa podnet týkal videa, ktoré o jeho súdnom procese zverejnil „amatérsky youtuber“. Podľa predsedu ĽSNS podanie podnetu zo strany sudkyne znamená, že sleduje pokrývanie súdneho procesu v médiách a môže tak byť ovplyvnená. „Týmto samosudkyňa koná v môj neprospech,“ povedal obžalovaný. Zároveň avizoval podanie trestného oznámenia pre zasahovanie nezávislosti súdu. Podľa neho sa tohto skutku dopustil príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý sudkyňu na video upozornil.

Sabová však v tejto súvislosti uviedla, že o námietke konať nebude, keďže nespĺňa procesné náležitosti. Marian Kočner už raz zaujatosť samosudkyne Sabovej v kauze šekov namietal, ona to však odmietla a za pravdu jej dal aj Najvyšší súd SR.

Obžalovaný sudkyňu kritizoval aj pri následnom vykonávaní dôkazov. Uviedol, že vždy, keď sa snaží o uplatnenie svojich práv prostredníctvom advokátov, sudkyňa to neumožní. Takisto kritizoval, že ako dôkaz bol pred súdom prečítaný aj blog o jeho politickej strane, ktorý označil za subjektívny pohľad autora. „Sudkyňa žije mediálnymi výstupmi,“ vyhlásil Kotleba.

Predseda ĽSNS Marian Kotleba čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur. Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „We must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav „Heil Hitler“, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.