Do údržby žilinského lesoparku zapojili vzácnych pomocníkov: Ťažké stroje nahradili kone

Pri údržbe žilinského Lesoparku Chrasť asistujú kone z Hričovského Podhradia. Pomáhajú pri odpratávaní poškodeného dreva.

Správca lesoparku Richard Fűhrich vysvetlil, že oproti ťažkým strojom ide o šetrnejší prístup. Povedal, že lesopark chcú zanechať krásny aj pre ďalšie generácie. "Stromy sa neodierajú kolesami traktora, ťažkej techniky. Koníky nepolámu mladé porasty, vedia sa vyhnúť, prejsť krížom cez ne, je to šetrnejšie. Myslím si, že to sem patrí. Nie len na furmanské dni, tu je to oprávnené. Aj pre návštevníkov je to rarita," uviedol správca.

Podľa Fűhricha stromy len nerúbu, ale ich aj sadia a chránia proti ohryzeniu zverou.

"Vyžíname, do porastu chodíme s kosákmi a mačetami. Uvoľňujeme stromčeky, aby sme ich podporili v raste. Aby sme tu niečo nechali novej generácii, ktorá príde, nie len zdevastovanú krajinu. Lesopark je pestrý a krásny," zhodnotil. Žilinský primátor Peter Fiabáne lesopark považuje za miesto, ktoré má veľký potenciál na oddych a rekreáciu. Zmenou správcu sa podľa neho veci posunuli k lepšiemu. "Definovali sme si priority, dali sme tomu patričný rozpočet. Obnovili sme ihrisko, myslím, že je to pre Žilinčanov príjemné miesto. Dali sa do poriadku aj jednotlivé miesta na sedenie v celom lesoparku. Súvisí s tým aj bežná údržba, za ktorú zodpovedá správca," povedal.

Primátor vyzdvihol najmä zmenu prístupu, čo sa týka spracovania, zvážania dreva a udržiavania porastov, ktoré nie sú lesné. Prezradil, že si do budúcnosti určili niekoľko území, ktoré by radi zmysluplne obnovili. Uskutočniť sa to má podľa neho postupne, krok za krokom. "O les sa treba starať, odstraňovať staré stromy. Niekedy okolo toho vznikajú úplne zbytočné emócie. Ja na strane správcu vidím zodpovednosť.uzavrel Fiabáne.