Režisér Ďurovčík prvýkrát otcom: Manželka Barbora porodila syna!

Režisér a choreograf Ján Ďurovčík (49) a herečka Barbora Ďurovčíková (25) sa dočkali svojho prvého potomka.

Barbora v nedeľu večer priviedla na svet synčeka. Chlapec dostal meno po otcovi - Ján.

Keď bola herečka pred pár dňami na tehotenskej kontrole, prezradila, že s manželom si neboli pohlavím úplne istí. ,,Neviem zatiaľ s určitosťou povedať, čo to bude. Pred pár týždňami to bol chlapec, ale odvtedy sa nám bábo nechce ukázať,“ povedala Novému Času s tým, že na pohlaví nezáleží a hlavne nech je bábätko zdravé. Prezradila však, že keby sa im narodilo dievčatko, pomenovali by ho Anička.

Režisér si mladú herečku vzal minulý rok v júni po štyroch rokoch vzťahu. Veľkolepá svadba sa konala na zámku v Haliči.