Dunajská Streda stále kraľuje tabuľke, prvé víťazstvá Ružomberka a Trenčína

Futbalisti DAC Dunajská Streda vyhrali aj svoj siedmy duel v novom ročníku Fortuna ligy a udržali si v ňom stopercentnú bilanciu.

V nedeľňajšom stretnutí 7. kola uspeli na ihrisku FK Senica 4:2 a náskok na čele tabuľky pred Slovanom Bratislava zvýšili na osem bodov. "Belasí" majú zápas k dobru. Dva góly zaznamenal kapitán DAC-u Zsolt Kalmár.

Slovan po vypadnutí z Európskej ligy remizoval v šlágri na ihrisku MŠK Žilina 2:2, keď všetky štyri góly padli už v prvom polčase. Žiline prvýkrát v sezóne remizovala a patrí jej v tabuľke štvrtá pozícia. O dva body za Slovanom zaostáva na tretej priečke ŠKF Sereď po nerozhodnom výsledku 2:2 na pôde FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Hostia neudržali dvojgólový náskok, no sériu bez prehry v lige natiahli na päť zápasov.

Úspešnú ligovú premiéru na lavičke Spartaka Trnava absolvoval tréner Norbert Hrnčár, jeho zverenci zdolali doma FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0. Trnava v predchádzajúcich troch ligových dueloch prehrala a naplno bodovala po štyroch stretnutiach. O triumfe domácich rozhodol Erik Pačinda v 62. minúte z penalty a Spartak je na piatom mieste.

Prvé ligové víťazstvá si v 7. kole pripísali MFK Ružomberok a AS Trenčín. "Ruža" zdolala doma MFK Michalovce 4:0, hetrikom sa pod to podpísal útočník Ladislav Almási. Michalovce figurujú na chvoste ligovej tabuľky so štyrmi bodmi. Trenčín si poradil s Nitrou 3:2 a poskočil na deviatu priečku.

sobota

Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (0:0)

Gól: 62. Pačinda (z 11 m). Rozhodovali: Smolák - Bednár, Jekkel, ŽK: Bukata - Menich, Ďubek, Čonka, 783 divákov

Spartak: Rusov - Turňa, Grič, Anthony, Miković - Bukata (75. Kóša), Savvidis - Pačinda (70. Cabral), Vlasko (83. Tumma), Yao - Yusuf

ViOn: Chovan - Čögley, Menich, Moško, Čonka - Hrnčár, Duga (83. Orávik), Sloboda, Kovaľ (69. Kyziridis) - Ďubek (89. Šmatlák) - Balaj

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa- ŠKF Sereď 2:2 (2:2)

Góly: 19. P. Pavlík, 27. Bimenyimana - 5. Špehar, 16. Pankarićan. Rozhodovali: Dohál - Štrbo, Straka. ŽK: Špiriak, Chríbik, P. Pavlík - Duranski, Slaninka, 1000 divákov (maximálny počet)

Pohronie: Jenčo - Badolo, P. Pavlík, Špiriak, Župa - Blahút, Chríbik, Weir - Fadera, Bimenyimana (83. Abrahám), Mazan (74. Petrák)

Sereď: Yakubu - Morong, Djiby Ba, Ľ. Michalík (59. Slaninka), Hučko - Duranski, Potoma (78. Šumský) - Bušnja (89. Jureškin), Pankarićan (78. Čelikovič), Iván - Špehar (89. Jarović)

AS Trenčín - FC Nitra 3:2 (2:1)

Góly: 11. Ligeon, 22. Ghali, 56. Čataković (z 11 m) - 32. Podhorin, 76. Faško. Rozhodovali: Ziemba - Somoláni, Košecký, ŽK: Mustafič, Kuník - Šulek, 129 divákov

Trenčín: Šemrinec - Ligeon, Šulek, Kapuadi, Pirinen - El Mahdioui, Zubairu - Roguljić © (77. Comvalius), Kadák (87. Corryn), Ghali - Čataković (69. Ikoba) (87. Depetris)

Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin (C), Kolčák - Mustafič - Fabiš (65. Hovhannisyan), Gatarić (46. Magda), Faško, Chobot - Šefčík (72. Franko), Danek. (46. Adamec)

MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce 4:0 (2:0)

Góly: 13., 56., 63. Almási, 39. Ďungel. Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Galo, ŽK: Mrva, Zsigmund, Múdry, Kojnok - Neofytidis, Phillips, Soler, 869 divákov

Ružomberok: Macík - Čurma, J. Maslo, Mrva (86. Holub) - Kmeť, Takáč (79. Madleňák), Kochan, Zsigmund (66. Múdry), Ďungel (79. Kojnok) - Gerec (66. Regáli), Almási

Michalovce: Markovič - Siopis, Vaško, Soler, Vovkun (46. M. Begala, 62. M. Kolesár), Méndes - Špoljarič, Neofytidis, Ivanov (81. Popovits) - Phillips, Trusa (81. Hirnyi)

nedeľa

MŠK Žilina - Slovan Bratislava 2:2 (2:2)

Góly: 16. Kurminowski, 30. Paur - 14. Medvědev, 39. Bajrić. Rozhodovali: Marhefka - Hancko, Kováč, ŽK: Javorček, Kaprálik - Nono, Lovat, 972 divákov

Žilina: Petráš - Vallo, Minárik, Kiwior, Javorček - Bernát (83. Gamboš), Gono, Rusnák (79. Kaprálik) - Ďuriš, Kurminowski, Paur © (70. Myslovič)

Slovan: Greif - Medveděv (23. Pauschek), Abena, Bajrić, Lovat - Nono, de Kamps (C) - Holman (76. Weiss) - Daniel (85. Čavrić), Ožbolt (76. Medved), Moha (76. Ratao)

FK Senica - FC DAC Dunajská Streda 2:4 (1:1)

Góly: 44., 72. Malec - 21., 60. Kalmár, 64. Divkovič, 76. Ramírez. Rozhodovali: Očenáš - Hrčka, Ferenc, bez ŽK, ČK: 79. Nemec (Senica), 1000 divákov

Senica: Fryšták - Kopečný, Carrillo, Nemec, Šimčák - Addo (68. Gallovič) - Košťál (68. Marie), Duda (80. Totka), Piroska (83. Šalata), Moses - Malec

DAC: Jedlička - Blackman, Kružliak, Beskorovajnyj, Davis (90. Malý) - Schafer - Divkovič (67. Nicolaescu), Fábry, Kalmár (90. Njie), Balič (81. Bednár) - Ramírez

Tabuľka Fortuna ligy 2020/21:

1. DAC Dunajská Streda 7 7 0 0 25:7 21

2. Slovan Bratislava 6 4 1 1 17:5 13

3. ŠKF Sereď 6 3 2 1 11:10 11

4. MŠK Žilina 7 3 1 3 20:13 10

5. Spartak Trnava 7 3 1 3 8:8 10

6. FC Nitra 7 2 2 3 8:17 8

7. MFK Ružomberok 7 1 4 2 10:9 7

8. FK Pohronie 7 1 4 2 9:11 7

9. AS Trenčín 6 1 3 2 10:12 6

10. FC ViOn Zlaté Moravce 7 1 3 3 8:10 6

11. FK Senica 6 1 2 3 7:14 5

12. Zemplín Michalovce 7 1 1 5 4:21 4