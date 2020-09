Sagan sa vrátil k spornému trestu: Slová, ktoré hovoria za všetko

Sagan si na tohtoročnej Tour nevybojoval okrem zeleného dresu ani etapové víťazovo.

Dvakrát obsadil tretie, dvakrát štvrté a dvakrát piate miesto. V 11. etape skončil druhý, no po diskvalifikácii ho preradili na 85. priečku. V poslednej etape sa snažil bojovať o premiérový triumf na Elyzejských poliach, no opäť neúspešne. "Išli sme dobre, Daniel Oss ma opäť dotiahol na zadné koleso Sama Bennetta, ale čo mám na to povedať, je rýchlejší než ja.Ale pre výhru v bodovacej súťaži sme spravili všetko a preto nemám čo ľutovať," uviedol Sagan pre RTVS.

Sagan nevyhral bodovaciu súťaž prvýkrát, keď prišiel do cieľa v Paríži. Za víťazným Bennettom (380 b) zaostal o 96 bodov. Tretí skončil Talian Matteo Trentin z tímu CCC (260). Tridsaťročný Slovák vyhral bodovaciu súťaž sedemkrát (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019), v roku 2017 ho diskvalifikovali po zrážke s Markom Cavendsihom. Ani tento rok sa nevyhol trestu, keď ho po nebezpečnom manévri v 11. etape preradili z druhého na posledné miesto v skupine s rovnakým časom a prišiel o 43 bodov.